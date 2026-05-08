Mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết: 'Tôi không xứng đáng là mẹ'

Bị can Tâm tại cơ quan công an

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành, ngày 7-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) để điều tra về tội giết người.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang, mẹ đẻ cháu bé) về tội danh trên.

'Không xứng đáng làm mẹ, mong con siêu thoát'

Tại cơ quan công an, với nét mặt lạnh lùng, Bàn Thị Tâm khai nhận thời điểm sống chung với Nguyễn Minh Hiệp (người tình của Tâm) đang mang thai, hay mệt mỏi.

Vì vậy, Tâm không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để Hiệp lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu.

Tâm khai một đêm khi cháu đi vệ sinh làm bẩn giường, Tâm và Hiệp đã gọi cháu dậy rồi đánh cháu.

Sau đó, Tâm kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi của mình và người tình là sai trái, vi phạm pháp luật.

Tâm nói bản thân "không xứng đáng làm mẹ của cháu", mong con gái "siêu thoát, đầu thai vào một nơi khác tốt hơn".

Công an lấy lời khai với Bàn Thị Tâm

Hành hạ tàn bạo, bỏ đói nhiều lần

Quá trình điều tra công an xác định Tâm và Hiệp sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3-2026 đến nay.

Ở cùng có cháu B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Chiều 3-5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng con ăn vụng, Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt bé.

Đánh xong, Tâm bắt H. đứng góc nhà, sau đó thấy cháu đi vệ sinh nên dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi cháu.

Thấy vậy nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài.

Một lúc sau, thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

