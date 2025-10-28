MC Khánh Vy lộ bộ sưu tập nhà từ Bắc vào Nam khiến nhiều người ngưỡng mộ

Với những nỗ lực và sự nổi tiếng của bản thân, khi chưa đầy 20 tuổi, MC Khánh Vy tiết lộ mình đã có thể tặng bố mẹ một mảnh đất và mua ô tô dù đó là một chiếc xe cũ và phải trả góp.
Trong một podcast lên sóng tháng 4/2023, Khánh Vy cho biết cô phấn đấu học tập và làm việc từ sớm không phải vì mục đích kiếm tiền, làm giàu.
Đầu năm 2022, Khánh Vy cho biết cô đang trong quá trình sửa lại căn nhà đầu tiên ở Hà Nội. Với sự giúp đỡ giám sát của bố và bản thiết kế từ kiến trúc sư, căn nhà có diện tích 100m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 ban công đã được trang hoàng lại vào giữa tháng 5/2022.
Căn hộ của Khánh Vy mang phong cách tối giản, với tone màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng nội thất hết sức tinh tế và chỉn chu.
Tự nhận mình là người không có gu thẩm mỹ song ngôi nhà của Khánh Vy vô cùng gọn gàng, tinh tươm bởi ngôi nhà có tông chủ đạo màu trắng.
Căn hộ tại Hà Nội, Khánh Vy muốn mọi thứ càng đơn giản, càng ít đồ càng tốt.
Ngày 4/2/2023, nữ MC đình đám của VTV đã chia sẻ tin vui ngày đầu năm trong một video đăng tải trên Youtube. Cụ thể, Khánh Vy tiết lộ cô đã mua căn nhà thứ hai của mình. Điều đặc biệt là ngôi nhà này nằm ở TP. HCM.
Theo chia sẻ của nữ MC 9x, lần đầu tiên cô đặt chân đến TP. HCM là khi mới học cấp hai cùng bố mẹ. Tuy nhiên thời điểm đó gia đình cô chưa thực sự hứng thú với vùng đất mới này.
Khánh Vy cho biết việc mua nhà tại TP.HCM được cô quyết định rất nhanh chóng, bởi ngoài yếu tố công việc thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM, cô quyết định sở hữu tổ ấm thứ hai là để “có nơi tránh rét, đưa bố mẹ vào Nam khi miền Bắc lạnh quá”.
Khánh Vy check - in trong ngôi nhà mới tại TP.HCM.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn