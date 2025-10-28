MC Khánh Vy lộ bộ sưu tập nhà từ Bắc vào Nam khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đầu năm 2022, Khánh Vy cho biết cô đang trong quá trình sửa lại căn nhà đầu tiên ở Hà Nội. Với sự giúp đỡ giám sát của bố và bản thiết kế từ kiến trúc sư, căn nhà có diện tích 100m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 ban công đã được trang hoàng lại vào giữa tháng 5/2022.