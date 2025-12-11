Máy bay quân sự Sudan gặp nạn, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra hôm qua (9/12), khi một máy bay vận tải quân sự đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Osman Digna ở thành phố ven biển Port Sudan. Nguồn tin quân sự cho biết toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng, nhưng không tiết lộ số lượng người trên máy bay.

Các vụ tai nạn máy bay thường xảy ra tại Sudan. Hồi tháng 2/2025, ít nhất 46 người đã thiệt mạng, khi một máy bay quân sự rơi xuống khu vực đông dân cư ở Thành phố Omdurman, gần Thủ đô Khartoum.

Hiện trường một vụ máy bay rơi ở Nam Sudan hồi tháng 1/2025. Ảnh minh hoạ: Reuters

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh quân đội Sudan đang giao tranh ác liệt với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại khu vực Kordofan ở phía Nam Sudan, sau khi RSF kiểm soát hoàn toàn khu vực Darfur rộng lớn ở phía Tây Sudan vào tháng 10/2025.

Một cuộc tấn công của quân đội Sudan vào hôm qua, tại một cơ sở dầu mỏ lớn ở Heglig, phía Nam Sudan, đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Cuộc tấn công xảy ra, một ngày sau khi RSF chiếm giữ cơ sở dầu mỏ này.

Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cảnh báo về việc Kordofan có thể phải đối mặt với những hành động tàn bạo mới giống như ở El-Fashir, nơi xảy ra các vụ hành quyết, giết người hàng loạt và hãm hiếp.

