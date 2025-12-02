Ít nhất 40 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở phía Nam Sudan

RSF và đồng minh của lực lượng này ở khu vực Kordofan, phía Nam Sudan, đã cáo buộc quân đội Sudan tấn công một ngôi làng tại khu vực này hôm 29/11. Trong khi Nhóm Luật sư khẩn cấp cho biết, cuộc không kích nhằm vào một ngôi trường tại đây, khiến nhiều học sinh thiệt mạng.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 4/2023, quân đội Sudan nhiều lần bị cáo buộc thực hiện các cuộc ném bom vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cáo buộc quân đội Sudan thực hiện một cuộc tấn công khiến ít nhất 40 người đã thiệt mạng ở phía Nam Sudan. ( Ảnh Reuters)

Khu vực Kordofan là nơi xảy ra ​​những cuộc giao tranh ác liệt thời gian gần đây, sau khi RSF kiểm soát hoàn toàn khu vực Darfur rộng lớn ở phía Tây và đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm hướng đến Thủ đô Khartoum.

Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) hiện đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn tại Sudan, tuy nhiên các nỗ lực này cho đến nay chưa mang lại nhiều kết quả.

Sau hơn 31 tháng xảy ra cuộc xung đột tại Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 12 triệu người phải di dời và tạo ra cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời lớn nhất thế giới.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn