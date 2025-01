Your browser does not support the video tag.

Máy bay gặp sự cố, hành khách phải sơ tán khẩn cấp, nhiều người bị thương.

Mới đây, tờ The Sun đưa tin, sáng ngày 10/1 (giờ địa phương), hành khách trên chuyến bay của hãng Delta Air Lines đã trải qua giây phút hoảng loạn khi một sự cố động cơ buộc máy bay phải hủy cất cánh khẩn cấp tại Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson, Atlanta (Mỹ).

Theo đó, chiếc Boeing 757-300 chở theo 201 hành khách, 2 phi công, và 5 tiếp viên hàng không đang chuẩn bị cất cánh thì gặp trục trặc vào lúc 9h10 cùng ngày. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, phi hành đoàn đã quyết định hủy chuyến bay và tiến hành sơ tán khẩn cấp.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hành khách đã phải trượt khỏi máy bay xuống đường băng bằng các cầu trượt khẩn cấp. Một số người đã bị thương trong quá trình sơ tán, trong đó có một người phải nhập viện để điều trị. Các trường hợp còn lại được chăm sóc y tế tại hiện trường.

Hành khách sơ tán khỏi máy bay qua cầu trượt khẩn cấp.

Một số hành khách cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn và ngửi thấy mùi khét khi động cơ gặp trục trặc. Trong khi đó, một hành khách ở chuyến bay khác đã ghi lại đoạn video cho thấy khói bốc lên từ máy bay khi mọi người đang được sơ tán.

Hãng hàng không Delta đã xác nhận sự việc và cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do điều kiện thời tiết xấu, cụ thể là bão tuyết, gây ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của sự cố.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn