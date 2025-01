Thông tin trên được công bố ngày 9/1.

Máy bay trên đã bay qua đường băng tại Sân bay Ubatuba trên bờ biển São Paulo và phát nổ tại Praia do Cruzeiro. 4 hành khách, bao gồm 2 trẻ em, đã được cứu.

Theo đơn vị điều hành, máy bay Citation 525 đã cất cánh từ sân bay thành phố Mineiros ở Goiás và cố gắng hạ cánh xuống một thành phố trên bờ biển São Paulo. Hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn