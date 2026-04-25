Máy bay chở 36 người trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại Kenya

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/4, một máy bay chở khách đã trượt khỏi đường băng và lao vào bụi cây trong quá trình hạ cánh tại một sân bay ở Đông Bắc Kenya. Toàn bộ 36 người trên máy bay may mắn đều an toàn.

Giới chức hàng không địa phương cho biết chiếc máy bay Embraer do hãng hàng không EBB Air khai thác, khởi hành từ sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, chở theo 32 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Mandera. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy phần đuôi máy bay còn lộ ra, trong khi phần thân bị vùi trong bụi cây.

Nguồn tin hàng không xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được an toàn.

Vụ tai nạn khiến chiếc máy bay bị hư hỏng đáng kể và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Embraer là dòng máy bay phản lực cỡ nhỏ do hãng Embraer của Brazil chế tạo. Loại máy bay này được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và có hồ sơ an toàn bay tương đối tốt./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn