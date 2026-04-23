Mẫu xe Nhật giá lăn bánh gần 500 triệu bị chê gì sau thời gian sử dụng

Trong phân khúc sedan hạng B giá rẻ tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage được xem là lựa chọn hướng đến tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sở hữu thấp. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, mẫu xe này cũng nhận về không ít phản hồi chưa tích cực từ phía người dùng sau thời gian trải nghiệm thực tế.

Một trong những phàn nàn phổ biến nhất liên quan đến Mitsubishi Attrage nằm ở khối động cơ xăng, dung tích 1.2L. Đây là mức dung tích nhỏ nhất trong phân khúc, dẫn đến khả năng tăng tốc khá hạn chế. Trong điều kiện di chuyển đô thị, xe vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, khi cần vượt xe, leo dốc hoặc chở đủ tải, nhiều người dùng cho rằng xe có hiện tượng “ì”, thiếu độ vọt cần thiết. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm lái, đặc biệt trên các cung đường hỗn hợp hoặc cao tốc.

Không ít ý kiến cho rằng Attrage mang lại cảm giác lái đơn điệu. Vô-lăng nhẹ, dễ điều khiển trong phố nhưng lại thiếu phản hồi từ mặt đường, khiến người cầm lái khó cảm nhận rõ sự kết nối với xe. Với những khách hàng đề cao yếu tố vận hành hoặc mong muốn cảm giác lái chắc chắn, đây được xem là điểm hạn chế đáng cân nhắc.

Một điểm trừ khác thường được nhắc đến là khả năng cách âm của xe. Khi tăng tốc hoặc di chuyển ở tốc độ cao, tiếng ồn từ động cơ và mặt đường có xu hướng lọt vào khoang cabin rõ rệt. Trong môi trường đô thị, nhược điểm này không quá nổi bật. Tuy nhiên, với những chuyến đi dài hoặc di chuyển trên cao tốc, sự ồn ào có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, hệ thống điều hòa là yếu tố được người dùng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Mitsubishi Attrage lại không được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Điều này khiến khả năng làm mát khu vực phía sau kém hơn, особенно khi xe di chuyển dưới trời nắng gắt hoặc chở đủ hành khách. Đây là điểm khiến nhiều khách hàng gia đình cảm thấy chưa hài lòng.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Mitsubishi Attrage bị đánh giá là có phần “thiếu thốn” về trang bị. Một số tính năng phổ biến trên xe hạng B như cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao hay tiện nghi nội thất hiện đại chỉ xuất hiện trên phiên bản cao, thậm chí vắng mặt hoàn toàn. Điều này khiến mẫu xe khó cạnh tranh về mặt công nghệ khi đặt cạnh các đối thủ cùng tầm giá.

Dù đã được cải tiến qua các lần nâng cấp, ngoại hình của Attrage vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khách hàng cho rằng thiết kế xe chưa đủ bắt mắt, dáng xe nhỏ và thiếu sự bề thế so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Nhìn tổng thể, những hạn chế của Mitsubishi Attrage phần lớn đến từ định hướng sản phẩm. Mẫu xe này tập trung vào yếu tố chi phí thấp và tiết kiệm nhiên liệu, do đó phải chấp nhận đánh đổi về hiệu suất vận hành, trang bị và trải nghiệm.

Mitsubishi Attrage không phải là một mẫu xe “kém”, nhưng rõ ràng không dành cho số đông khách hàng tìm kiếm sự toàn diện. Những điểm bị chê như động cơ yếu, cách âm chưa tốt, thiếu tiện nghi hay khả năng làm mát hạn chế là các yếu tố người mua cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc sedan hạng B, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn được mẫu xe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn