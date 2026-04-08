Những mẫu xe 'uống xăng như ngửi' trong tầm giá từ 600-700 triệu đồng, có mẫu chạy 1.200 km mới cần tiếp nhiên liệu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, nhóm xe hybrid ở tầm giá từ 600 triệu đến 700 triệu đồng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng nhờ khả năng tiết kiệm chi phí vận hành.

Hiện tại, người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận đầy đủ các loại hình công nghệ như: Mild-hybrid, HEV đến hybrid cắm sạc (PHEV). Cuộc đua này không chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật mà còn nằm ở những chính sách ưu đãi trực tiếp nhằm gia tăng khả năng tiếp cận cho người dùng.

BYD Seal 5 DM-i - 696 triệu đồng

Mẫu xe dẫn đầu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong danh sách này là BYD Seal 5 DM-i. Đây là dòng xe sedan hạng C sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV) với hệ thống DM-i đặc trưng của hãng xe Trung Quốc.

BYD Seal 5 DM-i có thể chạy được tới 1.200km mới hết xăng.

BYD Seal 5 DM-i trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện công suất cao cho tổng công suất hệ thống đạt 209 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này ở điều kiện hỗn hợp là 3,8 lít/100km. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm thực tế tại Việt Nam, xe có thể đạt mức tiêu thụ thấp kỷ lục là 3,0 lít/100km.

Với bộ pin Blade dung lượng lớn, xe có khả năng di chuyển thuần điện lên tới 120 km sau một lần sạc. Khi kết hợp cả bình xăng đầy và pin đầy, tổng quãng đường vận hành của xe có thể vượt ngưỡng 1.200 km.

Giá niêm yết của BYD Seal 5 DM-i là từ 696 triệu đồng. Trong tháng 4/2026, khách hàng mua mẫu xe này được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 70 triệu đồng. Nhà phân phối cũng tặng kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L phục vụ nhu cầu sạc tại nhà hoặc sử dụng điện ngoài trời.

Suzuki Swift hybrid - 569 triệu đồng

Vị trí tiếp theo về mức độ tiêu thụ nhiên liệu thuộc về Suzuki Swift hybrid. Đây là mẫu hatchback hạng B có mức giá niêm yết từ 569 triệu đồng.

Mẫu xe hybrid này tuy không mới nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người Việt Nam chưa biết đến nó.

Xe sử dụng máy xăng 1.2L mã Z12E thế hệ mới kết hợp cùng hệ thống Smart hybrid 12V. Hệ thống này giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,26 lít/100km trên đường hỗn hợp.

Hiệu suất này cải thiện khoảng 18% so với thế hệ sử dụng động cơ đốt trong thuần túy trước đây.

Về trang bị tiện nghi, mẫu xe này sở hữu màn hình cảm ứng 9 inch kết nối điện thoại thông minh cùng hệ thống điều hòa tự động.

Điểm nhấn quan trọng nhất là sự xuất hiện của gói an toàn ADAS với các tính năng như phanh tự động, đèn pha thích ứng và cảnh báo chệch làn đường.

Với bình xăng dung tích 37 lít, Suzuki Swift hybrid có thể di chuyển quãng đường hơn 800 km sau một lần đổ đầy trong điều kiện lý tưởng.

Omoda C5 SHS-H - 589 triệu đồng

Đứng thứ ba trong danh sách xét theo chỉ số tiêu hao nhiên liệu là Omoda C5 SHS-H. Đây là đại diện cho dòng full hybrid (HEV) với cơ chế tự sạc, không đòi hỏi người dùng phải cắm dây sạc thủ công.

Mẫu xe hybrid mới ra mắt của Omoda được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào phân khúc.

Xe trang bị động cơ 1.5L tăng áp phối hợp cùng mô-tơ điện cho tổng công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 295 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, Omoda C5 Hybrid tiêu thụ khoảng 4,9L/100 km đường hỗn hợp.

Nhờ bình xăng dung tích lớn và hệ thống tái tạo năng lượng hiệu quả, xe có phạm vi hành trình vượt mức 1.000 km cho một chu kỳ nhiên liệu.

Omoda C5 SHS-H có hai phiên bản là Premium và Flagship với giá niêm yết lần lượt là 669 triệu và 749 triệu đồng. Trong tháng 4/2026, hãng xe triển khai chương trình tặng 8 năm đổ xăng miễn phí trị giá 80 triệu đồng cho 99 khách hàng đầu tiên.

Ưu đãi này được trừ trực tiếp vào giá bán, giúp mức giá thực nhận của 2 phiên bản chỉ còn từ 589 triệu đến 669 triệu đồng. Xe sở hữu nhiều tiện nghi cao cấp như kính hai lớp cách âm, màn hình kép 12,3 inch và hệ thống âm thanh 8 loa Sony trên bản cao cấp nhất.

Suzuki XL7 hybrid - 599 triệu đồng

Mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cao nhất trong nhóm nhưng vẫn thấp hơn xe xăng cùng cỡ là Suzuki XL7 hybrid. Mẫu SUV 7 chỗ này sử dụng động cơ 1.5L kết hợp cùng pin Lithium-ion và máy phát tích hợp khởi động ISG.

Đối thủ cạnh tranh của Xpander có phiên bản hybrid tiết kiệm hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe là 5,9 lít/100km, trong đó mức tiêu thụ trên đường ngoài đô thị có thể xuống tới 5,36 lít/100km. Với bình xăng 45 lít, phạm vi di chuyển tối đa của xe rơi vào khoảng hơn 760 km.

Suzuki XL7 hybrid có giá niêm yết là 599 triệu đồng. Chính sách bán hàng trong tháng 4/2026 tập trung mạnh vào việc giải phóng hàng tồn và tri ân khách hàng.

Đối với xe sản xuất năm 2025, người mua nhận được gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm bảo dưỡng 6,5 năm với tổng trị giá 55 triệu đồng. Đối với xe sản xuất năm 2026, mức hỗ trợ là 50% lệ phí trước bạ và bảo dưỡng 1,5 năm với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Các trang bị mới đáng chú ý trên xe bao gồm tính năng ga tự động, gương chiếu hậu tích hợp camera hành trình và màn hình cảm ứng 10 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Tổng kết lại, công nghệ hybrid đã không còn là đặc quyền của những dòng xe sang hay xe hạng cao. Việc các hãng xe liên tục tung ra các chương trình kích cầu trong tháng 4/2026 cho thấy quyết tâm chiếm lĩnh thị phần xe xanh tại Việt Nam.

Người tiêu dùng cần căn cứ vào điều kiện sử dụng thực tế như vị trí đỗ xe có thể lắp sạc hay không hoặc số lượng thành viên trong gia đình để lựa chọn mẫu xe tối ưu nhất.

Tác giả: Đức Minh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường