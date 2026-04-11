Người mua xe chú ý, đây là những mẫu xe giảm giá mạnh nhất tháng 4 - có mẫu giảm hơn 1 tỷ đồng

Trong quý 2/2026, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng giảm giá sâu đến từ hàng loạt hãng xe lớn. Không chỉ dừng lại ở các phân khúc xe phổ thông mà làn sóng này còn lan rộng sang cả nhóm xe sang và xe điện.

Hyundai Santa Fe/Palisade (giảm 200-220 triệu)

Ở phân khúc SUV, thương hiệu Hyundai đang thu hút sự chú ý lớn với bộ đôi Santa Fe và Palisade. Các đại lý chính hãng của Hyundai liên tục áp dụng mức giảm giá từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng tùy theo phiên bản và khu vực phân phối trong tháng 4/2026.

Chương trình này tập trung chủ yếu vào các lô xe VIN 2025 còn tồn kho. Đối với mẫu Santa Fe, giá niêm yết hiện dao động từ 1,069 tỉ đồng đến 1,369 tỉ đồng. Sau khi áp dụng đầy đủ các chương trình khuyến mãi, giá bán thực tế của mẫu xe này tại một số showroom chỉ còn khoảng từ 850 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Hai "anh em" nhà Hyundai dắt tay nhau giảm giá hơn 200 triệu đồng trong tháng 4.

Tương tự, dòng SUV cỡ lớn Hyundai Palisade cũng ghi nhận mức ưu đãi đáng kể. Giá niêm yết của mẫu xe này là từ 1,469 tỉ đồng đến 1,589 tỉ đồng nhưng hiện tại khách hàng có thể mua xe với mức giá thấp hơn khoảng 220 triệu đồng.

Thậm chí có những đại lý sẵn sàng giảm sâu hơn con số này để nhanh chóng đẩy hết lượng xe tồn. Đây được xem là động thái phản ứng trước áp lực cạnh tranh từ các dòng xe 7 chỗ mới ra mắt có trang bị hiện đại và giá bán cạnh tranh hơn.

Subaru Forester (giảm 278-308 triệu)

Thương hiệu Subaru đến từ Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá với mẫu xe Forester. Hệ thống phân phối Subaru đang triển khai gói kích cầu có tổng giá trị từ 278 triệu đồng đến 308 triệu đồng cho các xe sản xuất năm 2024.

Thương hiệu Subaru đang giảm giá tới 300 triệu đồng cho mẫu xe Forester VIN 2024.

Gói ưu đãi này bao gồm cả hình thức giảm tiền mặt trực tiếp và quà tặng đi kèm cho người mua. Nhờ đó, giá bán thực tế của Subaru Forester giảm xuống mức thấp nhất là 869 triệu đồng, tức là đã giảm hơn 300 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu của hãng.

Mức giá mới này giúp Forester cải thiện phần nào sức cạnh tranh trong phân khúc C-SUV trước các đối thủ. Tuy nhiên, các đại lý cũng lưu ý rằng số lượng xe hưởng ưu đãi sâu không còn nhiều và chương trình sẽ kết thúc ngay khi việc dọn kho hoàn tất.

Ford Mustang Mach-E (giảm 900 triệu)

Mẫu xe thuần điện Ford Mustang Mach-E đã có sự thay đổi giá bán rất mạnh mẽ vào đầu tháng 4/2026. Theo thông tin công bố chính thức từ Ford Việt Nam, giá niêm yết của mẫu xe này đã hạ từ 2,599 tỉ đồng xuống chỉ còn 1,699 tỉ đồng. Như vậy, mức giảm giá trực tiếp lên đến 900 triệu đồng, tương đương giá bán của 1 mẫu xe SUV cỡ C phổ thông.

Mẫu xe điện duy nhất của Ford tại thị trường Việt Nam đang được giảm giá tới 900 triệu đồng.

Bên cạnh việc hạ giá bán, hãng xe Mỹ còn cung cấp thêm các gói dịch vụ như miễn phí sạc pin trong thời gian dài và hỗ trợ các chi phí vận hành.

Dù mức giảm rất lớn nhưng Mustang Mach-E vẫn được nhận định là dòng xe kén khách do giá thành sau giảm vẫn ở mức cao và thuộc nhóm xe hiệu suất cao.

BMW iX3 (giảm 1,09 tỷ đồng)

Đây là mẫu xe điện giảm giá mạnh nhất. Giá niêm yết ban đầu của xe là 3,539 tỉ đồng nhưng giá bán thực tế tại đại lý hiện chỉ còn khoảng 2,49 tỉ đồng, tương đương mức giảm 1,094 tỉ đồng.

Đây là con số giảm giá hiếm khi xuất hiện đối với một thương hiệu xe sang từ Đức tại thị trường Việt Nam. Sau khi được điều chỉnh giá, BMW iX3 đã dễ tiếp cận khách hàng hơn.

Điều này cho thấy áp lực tiêu thụ xe điện hạng sang vẫn còn rất lớn trong bối cảnh hạ tầng và thói quen người dùng đang chuyển dịch dần.

Mercedes-Benz S 450 (giảm 1,3 tỷ đồng)

Đáng chú ý nhất trong danh sách các mẫu xe giảm giá lần này là dòng sedan cao cấp Mercedes-Benz S 450. Một số đại lý xe sang đang chào bán mẫu xe đầu bảng này với mức ưu đãi lên tới gần 1,3 tỉ đồng.

Chương trình này chủ yếu dành cho các xe thuộc diện tồn kho hoặc có năm sản xuất cũ. Đây là một hiện tượng lạ đối với dòng S-Class vì đây vốn là dòng xe có khả năng giữ giá ổn định và ít khi cần đến các biện pháp kích cầu mạnh tay.

Nhìn chung, làn sóng giảm giá mạnh mẽ đang bao phủ toàn bộ thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026. Việc các mẫu xe từ phổ thông đến xe sang đồng loạt hạ giá hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng cho thấy quyết tâm của các hãng xe trong việc khôi phục sức mua.

Tuy nhiên, các chuyên gia ngành xe cũng nhận định rằng phần lớn các mẫu xe giảm sâu đều là xe đời cũ hoặc sản xuất từ những năm trước. Do đó, khách hàng cần cân nhắc kỹ giữa yếu tố giá thành và đời xe khi đưa ra quyết định mua sắm trong giai đoạn này.

Tác giả: Đức Minh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường