Quân bài mới của Samsung trước sức ép từ iPhone Fold của Apple

Đặc biệt, Apple được cho là sẽ trang bị cho iPhone Fold màn hình không nếp gấp, vốn là điều mà các thiết bị hiện tại chưa có. Kết quả này khiến thiết kế iPhone Fold giống như một cuốn hộ chiếu với tỷ lệ khung hình 4:3, mang đến không gian màn hình rộng rãi hơn.

Wide Fold sẽ là câu trả lời của Samsung đối với iPhone Fold vào mùa thu năm nay

Trước sức ép mới từ Apple, Samsung đã bắt đầu phát triển một sản phẩm đối thủ mang tên Wide Fold, với kế hoạch ra mắt vào mùa thu năm nay. Theo thông tin từ ETNews, Wide Fold sẽ có màn hình chính kích thước 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch, đồng thời mang đến tỷ lệ khung hình 4:3 giúp người dùng có trải nghiệm thoải mái như khi mở một cuốn sổ tay.

Wide Fold cần gì để vượt mặt iPhone Fold?

Mặc dù lý do cụ thể cho việc Samsung chọn thiết kế tương tự như iPhone Fold vẫn chưa rõ ràng, nhưng có khả năng công ty Hàn Quốc muốn cải thiện trải nghiệm người dùng. Tỷ lệ khung hình độc đáo sẽ giúp Wide Fold trông giống như một cuốn sách mở, đồng thời giảm thiểu việc cắt xén khi xem nội dung.

Đối với sức mạnh phần cứng, Wide Fold sẽ hỗ trợ sạc không dây 25W - mức cao nhất trên các smartphone của Samsung. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng dự kiến được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, tương tự như Galaxy Z Fold8.

Nếu các tin đồn gần đây chính xác, Wide Fold sẽ có mặt tại sự kiện Unpacked thứ hai của Samsung, thường là đất diễn của các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip. Sự phát triển của Wide Fold có thể là phản ứng trước sự ra mắt của iPhone Fold vào tháng 9 năm nay. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực smartphone màn hình gập, Samsung có thể có lợi thế về giá cả, nhưng rõ ràng sự cạnh tranh với iPhone Fold là không hề đơn giản.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn