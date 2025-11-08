Malaysia sẽ không bị xử thua Việt Nam vì tiền lệ Ecuador?

Byron Castillo - cái tên được bóng đá Malaysia viện dẫn như một tiền lệ để thoát tội - Ảnh: REUTERS

Malaysia trông vào tiền lệ Castillo và Ecuador

Đó chính là trường hợp của Byron Castillo, cầu thủ được Ecuador nhập tịch từ Colombia, trong một vụ ồn ào tương tự với bê bối của bóng đá Malaysia hiện tại, diễn ra 4 năm trước.

Khi đó hai Liên đoàn Bóng đá Chile và Peru đã phát hiện những điểm bất thường trong hồ sơ nhập tịch của Castillo, và quyết định khiếu nại.

Castillo sinh trưởng tại Colombia, và chuyển đến Ecuador phát triển sự nghiệp bóng đá từ khi mới 17 tuổi. Năm 2021, anh hoàn tất mọi thủ tục để nhập tịch Ecuador ở tuổi 26, sau gần 10 năm chơi bóng ở quốc gia này.

Vấn đề là khi làm giấy tờ nhập tịch cho Castillo, Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) lại sử dụng tài liệu giả. Và đây là sai phạm lớn để họ vướng vào vụ rắc rối lớn, suýt nữa mất vé dự World Cup 2022.

Castillo đồng hành với tuyển Ecuador đến 8 trận ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có 5 trận thắng và 1 trận hòa (bao gồm trận thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chile).

Sau cùng, FIFA và CAS (Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế) phán FEF có tội. Dù hành vi sử dụng tài liệu giả để nhập tịch là có, nhưng lại chỉ tuyên phạt tuyển Ecuador một mức án rất nhẹ.

Cụ thể, tuyển Ecuador chỉ bị phạt trừ 3 điểm, nhưng là ở vòng loại World Cup 2026. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tấm vé dự World Cup 2022 của họ.

Trong khi đó, điều mà các Liên đoàn Bóng đá Chile và Peru muốn là loại Ecuador khỏi World Cup, hoặc ít nhất xử thua họ những trận đấu có mặt Castillo.

Chính từ trường hợp này, cố vấn pháp lý của FAM là luật sư người Thụy Sĩ Serge Vittoz đã xây dựng một "chiến lược kháng cáo mới".

Theo báo Stadium Astro, chiến lược kháng cáo mới của FAM sẽ thay đổi từ việc phủ nhận mọi sai trái thành xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, FAM cho rằng họ cũng chỉ vướng sai sót tương tự vụ của Ecuador.

Khác biệt về bản chất

Từ đó một số trang tin trên mạng xã hội Malaysia hy vọng đội tuyển nước nhà sẽ chỉ nhận một án phạt tương tự Ecuador. Tức trong trường hợp này, Malaysia sẽ không bị xử thua tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, và chỉ bị trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2031.

Nhưng lỗ hổng lớn trong chiến lược kháng cáo này của FAM là khác biệt về bản chất, giữa hai vụ việc của Ecuador và Malaysia.

Các cầu thủ này không thể nhập tịch Malaysia nếu không làm giả giấy tờ - Ảnh: FAM

Với trường hợp của Castillo, anh đủ điều kiện nhập tịch Ecuador vì đã sinh sống ở quốc gia này hơn 5 năm (thể hiện rõ qua các CLB mà Castillo chơi bóng suốt giai đoạn đó), chứ không vì những mối quan hệ huyết thống nào khác.

Theo quan điểm của CAS, việc FEF làm giả tài liệu khai sinh của Castillo không mang đến bất kỳ lợi thế then chốt nào trong tiến trình nhập tịch của anh. Vì vậy họ chỉ phạt Ecuador một án phạt tượng trưng. Thậm chí còn không cấm Castillo tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia này.

Còn với trường hợp của FAM, việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ chính là yếu tố then chốt cho quá trình nhập tịch - dựa trên yếu tố huyết thống.

Đây là điểm khác biệt cơ bản trong hai vụ việc của Ecuador và Malaysia. Bóng đá Malaysia vì thế không thể trông chờ việc được CAS hay AFC tha bổng dựa trên vụ việc của Ecuador.

Tất nhiên tiến trình kháng cáo lên CAS của FAM hiện còn chưa bắt đầu, và có thể ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp. Nhưng tin đồn "Malaysia thoát án phạt nhờ tiền lệ từ Ecuador" rõ ràng là không chính xác.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn