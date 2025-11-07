Bị phạt, tuyển Malaysia vẫn triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch

Dion Cools (số 21) là một trong số các cầu thủ nhập tịch Malaysia lên tuyển đợt này - Ảnh: TTO

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo bác đơn kháng án của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về vụ 7 cầu thủ nhập tịch sai quy cách. Việc cấm thi đấu nhóm cầu thủ này trong vòng 1 năm được giữ nguyên.

Những cái tên liên quan bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Do đó, chắc chắn họ sẽ không được triệu tập lên tuyển Malaysia trong thời gian bóng đá nước này tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Dù vậy, đội tuyển Malaysia vẫn còn rất nhiều cầu thủ nhập tịch khác đủ điều kiện ra sân. Do vậy mà bản danh sách do HLV Peter Cklamovski công bố sáng 7-11 có tới hơn 10 cầu thủ có gốc gác nước ngoài.

Danh sách tập trung tuyển Malaysia - Ảnh: MALAYSIA NT

Một số cái tên đã lên tuyển khá nhiều lần có thể kể đến như Dion Cools, Corbin Ong, Daniel Ting, Matthew Davies, Sergio Aguero, Endrick,… Ngoài ra còn một số cái tên mới đây như Junior Eldstal, Nooa Laine.

Trong tháng 11, tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trước Nepal tại bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Hiện tại đại diện Đông Nam Á đang có thành tích toàn thắng cả 4 trận và đứng đầu bảng.

Tuy nhiên, họ đối mặt nguy cơ nhận án phạt bị xử thua trong các trận có những cầu thủ nhập tịch trái phép. Hiện tại, dù FIFA đã bác đơn kháng án của Malaysia nhưng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Phía FAM vẫn còn cơ hội khi sẽ nộp đơn kiện lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Có thể sau phiên tòa này, một án phạt bổ sung dành cho bóng đá Malaysia sẽ được các bên liên quan đưa ra.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn