Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc ở SEA Games 33

Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Tính đến 18h30, đoàn Việt Nam hiện có 85 HCV, khó vượt Indonesia (89 HCV) do chỉ còn tham dự chung kết 3 nội dung boxing, eSports và cầu mây. Dù mục tiêu giành ít nhất 90 HCV chưa đạt được, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đánh giá Việt Nam vẫn hoàn thành 3 mục tiêu trọng tâm đề ra trước khi lên đường tham dự đại hội.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Hồng Minh chủ trì buổi gặp mặt báo chí, tổng kết tình hình thi đấu và đánh giá thành tích chuyên môn của đoàn. Ông nhấn mạnh 3 mục tiêu xuyên suốt là giữ vững vị thế top đầu khu vực, tạo bước đột phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt nhóm môn Olympic, và xây dựng hình ảnh đoàn Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật trong mắt bạn bè quốc tế.

“Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu như đã hứa trước khi lên đường”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Với bộ môn được quan tâm nhất là bóng đá, cả 3 đội tuyển đều góp mặt ở các trận chung kết. Đặc biệt, tuyển U22 và futsal nữ giành HCV, vượt mục tiêu đề ra. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh nếu không có sự cố trọng tài, tuyển bóng đá nữ cũng có thể giành HCV, chứng minh sự chuẩn bị bài bản và chiều sâu của bóng đá Việt Nam.

Các môn thể thao khác cũng ghi dấu ấn đáng kể như điền kinh giành 12 HCV, bơi 6 HCV, bắn súng 5 HCV, rowing 4 HCV dẫn đầu toàn đoàn, vật 7 HCV/12 nội dung, Karate 6 HCV, Taekwondo 4 HCV, thể dục dụng cụ 3 HCV…

Dù không hoàn thành trọn vẹn chỉ tiêu HCV, SEA Games 33 vẫn là kỳ đại hội đáng nhớ của thể thao Việt Nam, khẳng định sức mạnh ổn định, tinh thần thi đấu kiên cường và hình ảnh chuyên nghiệp trên trường quốc tế.

