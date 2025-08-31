Malaysia nhập tịch tiền đạo ghi 60 bàn, quyết thắng tuyển Việt Nam

Tiền đạo Jordan Mintah chính thức có quốc tịch Malaysia.

Tiền đạo Jordan Mintah của Kuching City, sinh năm 1997, chính thức trở thành công dân Malaysia sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ người Ghana, khi anh đã đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia ở các giải đấu quốc tế.

Mintah lần đầu tiên đến Malaysia vào năm 201, thi đấu cho Terengganu và lang bạt qua một loạt đội bóng trước khi cập bến Kuching City, nơi anh đang thi đấu và tỏa sáng.

Sau gần một thập kỷ chơi bóng ở Malaysia, Mintah từng bước chinh phục khán giả nơi đây. Việc có được quốc tịch Malaysia để khoác áo đội tuyển quốc gia như một phần thưởng xứng đáng cho chân sút châu Phi này.

Mintah là cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách ngày càng dài những cầu thủ nhập tịch tại Malaysia, bên cạnh những cái tên nổi bật như Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula và Endrick dos Santos.

Việc gia tăng số lượng cầu thủ nhập tịch là một phần trong chiến lược của bóng đá Malaysia nhằm vườn tầm châu lục sớm có vé dự World Cup mà trước mặt là thi đấu thành công ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vào tháng 3 năm sau, Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia với quyết tâm có trọn 3 điểm trên sân nhà sau khi đã để thua cách biệt ở trận lượt đi trên sân của đối thủ. Ở trận đấu này, hai đội sẽ có được đội hình gần như là mạnh nhất.

Bên phía tuyển Việt Nam, đội bóng áo đỏ sẽ có sự trở lại của một loạt trụ cột như Xuân Son, Văn Hậu, Tấn Tài, Ngọc Tân và thậm chí là sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên, tân binh của CLB Hà Nội, cựu ngôi sao của Thép Xanh Nam Định, bạn của Xuân Son.

Với việc đã để thua 0-4 ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam cần thắng lại tối thiểu với tỷ số tương tự ở trận lượt về để hy vọng có vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, đội bóng áo đỏ sẽ tập trung trở lại trong ít ngày tới và có hai trận thi đấu nội bộ với CLB Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của 3 trụ cột Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Doãn Ngọc Tân vì chấn thương.

Việc cả ba đồng loạt vắng mặt khiến kế hoạch nhân sự của đội tuyển bị ảnh hưởng đáng kể. Song đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang- sik thử nghiệm các nhân tố mới đang có được phong độ cao ở V-League.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn