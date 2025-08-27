Trước FIFA Days, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia bất ngờ xin từ chức

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia bất ngờ xin từ chức khiến Uỷ ban điều hành bóng đá Malaysia sẽ họp khẩn vào hôm nay (27/8) theo tiết lộ từ giới truyền thông. Nguyên nhân dẫn tới quyết định bất ngờ này của ông Datuk Joehari Ayub chưa được tiết lộ.

ĐT Malaysia gây tranh cãi khi nhập tịch hàng loạt cầu thủ (Ảnh: Hải Hoàng)

Một nguồn tin từ FAM chia sẻ với tờ New Straits Times: “Ban thư ký đã nhận được đơn từ chức, một cuộc họp thường trực sẽ được tổ chức vào thứ Tư để thảo luận về vấn đề này. Mọi quyết định chỉ có thể được công bố sau cuộc họp”.

Chủ tịch Datuk Joehari Ayub quyết định từ chức chỉ sau 6 tháng được bổ nhiệm khiến FAM buộc phải tìm phương án khẩn cấp.

Theo điều lệ, FAM phải thực hiện một đại hội bất thường trong vòng 3 tháng nếu đơn từ chức của Chủ tịch Datuk Joehari được chấp thuận. Tất cả các thành viên phải được thông báo về địa điểm, thời gian và chương trình cụ thể của đại hội trước một tháng.

Dưới sự dẫn dắt của ông Datuk Joehari Ayub, FAM đã thực hiện nhập tịch hàng loạt cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho ĐT Malaysia. Chương trình nhập tịch cầu thủ mang lại thành công bước đầu khi ĐT Malaysia từng vượt qua ĐT Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

