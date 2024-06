Mái tôn bất ngờ rơi xuống sân bóng, đè trúng 9 đứa trẻ

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra gần Gawan Baug ở khu vực Upavan của Thane vào ngày 21/6.

Hình ảnh cho thấy mái tôn đã đổ sập xuống đất khiến một số trẻ em mắc kẹt, bị thương và không thể di chuyển. Chứng kiến sự việc một số đứa trẻ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, kéo bạn bị mắc kẹt ra ngoài và đưa đến nơi an toàn.

Một quan chức dân sự cho biết 9 đứa trẻ bị thương khi mái tôn phía trên sân thượng của một tòa nhà đổ sập vào tối 21/6. Vụ việc xảy ra gần Gawan Baug, nơi những đứa trẻ đang chơi bóng đá trên sân cỏ cạnh tòa nhà.

Theo quan chức này, 5 em là học sinh lớp 9 và 10 bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện Bethany điều trị. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Chính quyền địa phương, bao gồm cả quan chức từ đồn cảnh sát Vartak Nagar, vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Các đội ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để hỗ trợ những người bị thương và đảm bảo an toàn cho khu vực.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn