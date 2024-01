Clip: Quên hạ cẩu, tài xế khiến cổng chào rơi đè trúng xe tải

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 10/1.

Trong clip, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì chiếc cần cẩu bất ngờ va vào cổng chào. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phần mái che của chiếc cổng bung ra và rơi xuống, đập trúng chiếc xe.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân xung quanh không khỏi hoảng hốt. Rất may, không có thương vong về người, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera hành trình của chiếc xe ô tô đỗ gần đó ghi lại.

