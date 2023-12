Ô tô lật nghiêng đè trúng 2 mẹ con đi bộ và cái kết bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Hôm 19/12, các nhân viên cửa hàng tiết lộ họ đã lao vào giúp đỡ người mẹ và đứa trẻ mới biết đi thoát chết trong vụ va chạm ở Olton, Solihull, West Mids, Anh.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, hai mẹ con suýt bị cán chết khi chiếc xe ô tô đâm vào cột đèn và lật nhào trên vỉa hè. Vài giây sau, người ta nhìn thấy người mẹ chui ra khỏi xe một cách thần kỳ, ôm con gái và ngồi xuống ghế bên ngoài một nhà hàng gần đó.

Vụ va chạm kinh hoàng xảy ra khi người phụ nữ đẩy con mình đang đi bộ trên đường vào khoảng 4h chiều ngày 16/12.

Nhân viên ở các cửa hàng gần đó đã chạy đến giúp đỡ hai mẹ con cho biết, chiếc xe đẩy bị mắc kẹt dưới gầm xe, trong khi cô bé bằng cách nào đó đã thoát chết. Họ cũng cho biết nữ tài xế đã bị văng ra khỏi xe do va chạm, người này bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Một nhân viên giấu tên tại một cửa hàng địa phương cho biết: "Một nhân viên của cửa hàng chúng tôi đã giúp đỡ tài xế, mặt cô ấy chảy máu. Chiếc xe đẩy nằm dưới gầm xe.

Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​điều gì như thế này xảy ra trên đường. Chúng tôi ở phía sau, thậm chí không nhìn thấy gì. Một khách hàng bước vào và nói 'bạn có thấy chuyện gì xảy ra không?'".

Một nhân viên cửa hàng khác nói thêm: "Tôi không biết làm thế nào mà họ có thể sống sót. Cô bé bị thương ở chân và người mẹ bị thương nặng hơn. Chắc hẳn cô ấy đã hành động theo bản năng của người mẹ.

Làm thế nào mà chiếc xe đẩy lại nằm dưới gầm xe mà không có đứa trẻ trong đó, thực sự là một phép lạ. Chỉ còn chưa đầy một giây nữa thôi là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Người lái xe cũng rất may mắn. Chúng tôi được biết đó là phương tiện vận chuyển người khuyết tật. Người lái xe cũng rất sốc".

Người phát ngôn của Dịch vụ xe cứu thương West Midlands cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào lúc 4h11 chiều thứ Bảy về một vụ va chạm giao thông đường bộ liên quan đến một ô tô và hai người đi bộ trên đường Warwick, Solihull. Hai xe cứu thương và một nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường.

Khi đến nơi, chúng tôi thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ là người đi bộ và một người phụ nữ là người điều khiển chiếc ô tô. Người lái chiếc ô tô và đứa trẻ đã được đánh giá bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Người lái xe đã được nhân viên cứu thương điều trị và cả hai được chuyển đến Bệnh viện Heartlands để theo dõi thêm. Người phụ nữ đi bộ được đánh giá bị thương nhẹ. Cô ấy được nhân viên cứu thương điều trị ngay tại hiện trường".

Người phát ngôn của Cảnh sát West Midlands cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến ​​một vụ va chạm trên đường Warwick, Olton, Solihull, nơi một chiếc ô tô tông vào cột đèn ở ngã tư có lối sang đường dành cho người đi bộ.

May mắn thay, không có ai bị thương và không có vụ bắt giữ nào được thực hiện".

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn