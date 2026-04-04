Madam Pang: 'Thái Lan sẽ không nhập tịch như Việt Nam'

"Cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái", trang BallThai dẫn lời bà Lamsam (còn được gọi là Madam Pang). "Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái".

Bà nhắc đến đội tuyển Việt Nam gần đây sử dụng những cầu thủ gốc Brazil, như tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) hay Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Họ đã mang lại hiệu quả chuyên môn rõ rệt, nhưng không phải con đường phù hợp với bóng đá Thái Lan.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang bắt tay hậu vệ Thái Lan lai Na Uy Nicholas Mickelson sau trận thắng Turkmenistan trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3/2026. Ảnh: Siam Sport

Quan điểm này được củng cố sau khi Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027 nhờ chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan ở lượt cuối vòng loại. Dù hoàn thành mục tiêu, truyền thông Thái Lan đánh giá đội tuyển hút chết, khi phải nhờ tới bàn thắng của trung vệ lai Đức Manuel Bihr phút 89 mới có thể đi tiếp. Vì thế, truyền thông đặt ra yêu cầu cải tổ lực lượng trong gần 10 tháng chuẩn bị cho giải đấu tại Arab Saudi.

Giải pháp nhập tịch cầu thủ không có gốc gác Thái Lan đã được nhiều người hâm mộ nhắc tới. Thái Lan chưa có cầu thủ nào như vậy và họ cũng không thu hút những nhân tố đó trong tương lai gần. Một trường hợp được nhiều người nhắc tới là hậu vệ cánh Tristan Do. Anh có ông bà nội là người Việt Nam, sang Thái Lan định cư và sinh ra bố anh ở đó. Sau này, bố anh sang Pháp lấy vợ, và sinh ra anh. Vì thế, Tristan Do vẫn được coi là có gốc gác Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan đang có nhiều cầu thủ lai như Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Bihr hay Jude Soonsup-Bell. Nhóm cầu thủ này được đánh giá hòa nhập tốt và thể hiện tinh thần cống hiến, dù không phải ai cũng sử dụng thành thạo tiếng Thái. Những cầu thủ này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa giữ được yếu tố bản sắc.

HLV đội tuyển Thái Lan, Anthony Hudson được Madam Pang trao thêm thời gian và quyền chủ động xây dựng lực lượng sau vòng loại Asian Cup. Theo kế hoạch, Thái Lan có thể chơi tới tám trận giao hữu trong các dịp FIFA Days từ tháng 6 đến tháng 11, bên cạnh các giải khu vực như ASEAN Cup. Đây là quỹ thời gian để thử nghiệm nhân sự, trong đó có các cầu thủ lai đang thi đấu ở nước ngoài.

Madam Pang và hậu vệ Thái lai Thụy Điển Eric Kahl. Ảnh: ThaiRath

Truyền thông Thái Lan cho biết Liên đoàn đã theo dõi và liên hệ với nhiều cầu thủ mang hai dòng máu. Một số đã đồng ý khoác áo đội tuyển, số khác vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hậu vệ lai Thụy Điển, Erik Kahl là một trong những cái tên mới được tiếp cận, với khả năng ra mắt trong các trận giao hữu sắp tới.

Trong khi đó, Việt Nam đang áp dụng chiến lược rộng mở hơn với cầu thủ nhập tịch. Ở đợt tập trung tháng 3/2026, HLV Kim Sang-sik triệu tập hai cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên. Cả hai đều đáp ứng điều kiện cư trú theo quy định của FIFA, và nhanh chóng trở thành trụ cột trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam còn có nhiều cầu thủ lai như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh. Nguồn cầu thủ không có gốc gác còn trung vệ cao 1,95 m Đỗ Phi Long (Gustavo), nhưng cầu thủ CLB Đà Nẵng chưa đủ điều kiện chơi cho đội tuyển.

Tháng 6/2025, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết Việt Nam sẽ không nhập tịch cầu thủ ồ ạt như Malaysia hay Indonesia. "Nếu không có bước đi đúng, đội tuyển sẽ mạnh lên trong một thời điểm, nhưng hệ thống trong nước sẽ yếu đi", ông Tuấn nói khi đó. "Chúng tôi kiên trì con đường phát triển mạnh bằng nội lực. Nếu có củng cố, bổ sung, thì phải làm theo cách phù hợp, không ồ ạt như Malaysia, Indonesia".

Xuân Son (trái) ôm Hoàng Hên mừng bàn thắng trong trận Việt Nam hạ Malaysia trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình tối 31/3/2026. Ảnh: Đức Đồng

Trong đợt tập trung tháng 3/2026, Malaysia gọi ba cầu thủ nhập tịch không có gốc gác, là tiền vệ Ezequiel Aguero (Argentina), Endrick và tiền đạo Paulo Josue (Brazil). Indonesia từng triệu tập những cầu thủ không có gốc gác như tiền vệ Marc Klok, nhưng đợt tập trung vừa qua anh vắng mặt. Hai đội tuyển này cũng còn có 10 cầu thủ trở lên có 25% hoặc 50% dòng máu bản địa trong đội hình.

Một đội tuyển Đông Nam Á khác đã giành suất dự Asian Cup 2027, Singapore cũng có một cầu thủ nhập tịch không có dòng dõi nước này, là tiền vệ Kyoga Nakamura (Nhật Bản) trong đợt tập trung vừa qua. Ngoài ra, Singapore cũng có vài cầu thủ lai như Jacob Mahler và Harhys Stewart.

Madam Pang cho rằng việc bổ sung cầu thủ lai có thể là một giải pháp, nhưng không phải công thức thành công cho Thái Lan. "Điều quan trọng nhất vẫn là nền tảng, từ đào tạo trẻ đến Thai League, để tạo ra nguồn cầu thủ ổn định cho đội tuyển", bà nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thái Lan dự kiến tiếp tục thử nghiệm lực lượng thông qua các trận giao hữu chất lượng, ưu tiên đối thủ trong top 100 FIFA. Họ cũng sẽ tham dự nhiều giải đấu khu vực để kiểm chứng hiệu quả của quá trình chuyển đổi.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: vnexpress.net