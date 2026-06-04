Thủ quân U19 Việt Nam gây xôn xao với trình độ tiếng Anh IELTS 7.0

Quốc Khánh trong một buổi thuyết trình tại Trung tâm PVF. Ảnh - PVF

Được đào tạo chủ yếu ở vị trí trung vệ, song Quốc Khánh sở hữu khả năng thi đấu đa năng khi có thể đảm nhận tốt vai trò hậu vệ biên hoặc tiền vệ nếu cần. Trong trận gặp U19 Timor Leste, cầu thủ quê Thái Nguyên được HLV Yutaka Ikeuchi trao băng đội trưởng và bố trí đá ở hành lang phải. Quyết định này đã phát huy hiệu quả khi chính Khánh là người thực hiện đường chuyền thuận lợi để Công Hậu ghi bàn ở phút 83. Pha lập công không chỉ đẹp mắt mà còn gần như khép lại mọi hy vọng giành điểm của đối thủ.

Chia sẻ sau trận đấu, Quốc Khánh cho biết anh luôn sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào mà ban huấn luyện yêu cầu. Theo cầu thủ sinh năm 2007, sở trường của anh vẫn là trung vệ, tuy nhiên việc thi đấu ở cánh cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Anh bày tỏ niềm vui khi góp phần vào chiến thắng chung bằng một đường kiến tạo, đồng thời thừa nhận việc thường xuyên lên công về thủ ở biên tiêu tốn khá nhiều thể lực, khiến anh phải rời sân trong hiệp hai.

Những người từng theo dõi VCK U17 châu Á 2023 tại Kuwait đều không còn xa lạ với Quốc Khánh. Khi đó, anh đã gây ấn tượng bằng lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn và trưởng thành hơn tuổi. HLV Hoàng Anh Tuấn, người dẫn dắt U17 Việt Nam tại giải đấu này, cũng từng dành nhiều lời khen cho học trò.

Quốc Khánh không chỉ là một tài năng trên sân cỏ mà còn là một học sinh xuất sắc trong học tập

Sở hữu chiều cao 1m78 cùng thể hình cân đối với cân nặng 77kg, Quốc Khánh nổi bật ở khả năng tranh chấp, bọc lót và đọc tình huống. Bên cạnh đó, anh còn có những đường chuyền dài và xuyên tuyến chất lượng. Đây được xem là một trong những lý do giúp cầu thủ trẻ này có thể thích nghi tốt khi được kéo ra thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh.

Hiện tại, Quốc Khánh đang khoác áo Trẻ PVF-CAND và là một trong những gương mặt quan trọng của đội bóng tại giải hạng Nhất QG. Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, Quốc Khánh còn được đánh giá là một học sinh xuất sắc. Anh sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 và có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp anh nhận được sự tin tưởng để mang băng đội trưởng của U19 Việt Nam.

Hành trình của U19 Việt Nam vẫn còn ở phía trước và Quốc Khánh cùng các đồng đội sẽ phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Với riêng cầu thủ trẻ này, mỗi giải đấu đều là cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại, Quốc Khánh hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn