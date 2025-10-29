Madam Pang gửi thư xin lỗi vì nhầm quốc kỳ Việt Nam

Tối 28-10, ngay sau sự cố sử dụng nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành cờ Trung Quốc tại lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (hay Madam Pang) đã nhanh chóng gửi thư xin lỗi LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong thư, Madam Pang bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất” về sai sót nghiêm trọng, khẳng định sự việc không phản ánh “tinh thần tôn trọng và trân quý mà FAT luôn dành cho các Liên đoàn thành viên cũng như biểu tượng quốc gia của họ”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch FAT hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự cố và “xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”.

Madam Pang gửi thư xin lỗi VFF

"Thay mặt FAT, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28-10-2025.

Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho tất cả các liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra" - Chủ tịch FAT bày tỏ.

Chủ tịch FAT cũng khẳng định liên đoàn đã lập tức rà soát, điều chỉnh quy trình tổ chức để bảo đảm những sai sót tương tự sẽ không tái diễn.

“FAT xin gửi lời xin lỗi chân thành đến VFF, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tất cả các bên liên quan” - Madam Pang đồng thời bày tỏ mong muốn được trực tiếp gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

Bà nhấn mạnh FAT cam kết duy trì “tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng” trong mọi sự kiện do Thái Lan đăng cai.

Được biết, ngay sau sự cố, Madam Pang và Tổng thư ký FAT cũng đã trực tiếp gọi điện xin lỗi Chủ tịch và Tổng thư ký VFF.

Tác giả: Quốc An - Ảnh: FAT

Nguồn tin: Báo Người Lao Động