Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Lưu ý quan trọng về cấm đường phục vụ tổng hợp luyện A80 áp dụng từ sáng nay

Công an TP Hà Nội thông báo cấm đường phục vụ nhiệm vụ A80 bắt đầu từ 11 giờ 30 phút sáng nay, 21-8, sớm hơn 5 giờ 30 phút so với dự kiến trước đó.

Tác giả: Vệ Loan

Nguồn tin: Báo Người lao động

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: tổng hợp luyện A80 ,lưu ý quan trọng ,Công an TP Hà Nội ,cấm đường

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP