Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Lương tối thiểu của người lao động được điều chỉnh tăng 250.000-350.000 đồng/tháng từ đầu năm sau. Ảnh: Nam Khánh.

Từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định 293/2025 của Chính phủ, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được quy định lại.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tại 4 vùng được quy định gồm:

Vùng I tăng 350.000 đồng, từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng;

Vùng II tăng 320.000 đồng, từ 4,41 triệu đồng lên 4,73 triệu đồng/tháng;

Vùng III tăng 280.000 đồng từ 3,86 triệu đồng lên 4,14 triệu đồng/tháng;

Vùng IV tăng 250.000 đồng từ 3,45 triệu đồng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu theo giờ tại Vùng I cũng tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ; Vùng III tăng từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ; và Vùng IV tăng từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng khoảng 250.000-350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Liên qua mức lương cơ sở, giữa tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026. Theo nghị quyết, Quốc hội cho phép Chính phủ sử dụng 23.839 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương và chuyển sang dự toán năm 2026 để thực hiện tăng lương cơ sở.

Việc điều chỉnh này là bước đầu trong lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW tác động đến hơn 3 triệu người hưởng lương từ ngân sách.

Ngày 11/12, Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đề nghị bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để các địa phương giải quyết chế độ phù hợp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Hiện, mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng.

Tác giả: Thảo Liên

Nguồn tin: znews.vn