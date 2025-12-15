Bị xe tải tông tử vong vì tránh ba gác đậu ngược chiều

Khoảng 7h30 ngày 15/12, người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy BKS 68AB-202... lưu thông trên đường Phan Đình Giót (hướng từ đường ĐT743 về đường Liên huyện).

Khi cách giao lộ Phan Đình Giót - đường Liên huyện khoảng 100m, thuộc phường An Phú, TP Hồ Chí Minh, người phụ nữ được cho là tránh một xe ba gác đậu ngược chiều nên thắng gấp.

Nạn nhân và xe máy ngã ra đường và bị xe tải đang lưu thông theo chiều ngược lại trờ tới cán tử vong. Được biết nạn nhân sáng nay điều khiển xe máy chở chồng đến công ty làm việc, trên đường trở về nhà để đưa con đi học thì gặp nạn. Sau tai nạn, chiếc xe ba gác liên quan đến vụ TNGT đã rời khỏi hiện trường.

