EVN sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 18 công trình điện

Dự án Hòa Bình mở rộng được xây dựng bên phải tuyến đập hiện hữu. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Theo kế hoạch, ngày 19/12 sẽ diễn ra lễ khởi công và khánh thành nhiều dự án, công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, có tổng cộng 245 dự án đủ điều kiện tổ chức trong dịp này, trong đó gồm 155 dự án khởi công và 90 dự án khánh thành, với tổng vốn đầu tư vượt 1,345 triệu tỷ đồng.

Trong danh mục các công trình được triển khai, lĩnh vực năng lượng tiếp tục là điểm nhấn khi hàng loạt dự án nguồn điện và hạ tầng lưới điện được đưa vào danh sách khởi công, khánh thành. Riêng EVN dự kiến thực hiện 18 công trình, gồm 9 dự án khởi công mới và 9 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, ba dự án nguồn điện quy mô lớn sẽ chính thức khởi công trong dịp này, gồm Nhà máy điện Quảng Trạch 2, Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 và Nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2).

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 có tổng vốn đầu tư 1.089 tỷ đồng, được triển khai nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng tại tỉnh Quảng Trị. Dự án được kỳ vọng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển điện gió khu vực miền Trung, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN.

Tương tự, Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư 905 tỷ đồng, sẽ góp phần tăng thêm nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Việc tiếp tục triển khai dự án cho thấy định hướng ưu tiên phát triển năng lượng sạch, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống.

Nhà máy điện Quảng Trạch 2 là dự án có quy mô lớn, công suất 1.500 MW với hai tổ máy, tổng vốn đầu tư khoảng 52.490 tỷ đồng, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp hiện đại. Đây là dự án nhiệt điện LNG trọng điểm, được ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Trước đó, dự án được phê duyệt sử dụng nhiên liệu than, song đã được Chính phủ chấp thuận chuyển đổi sang sử dụng khí LNG nhằm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW; trong đó nhấn mạnh yêu cầu giảm tỷ trọng điện than, hạn chế phát thải và bảo vệ môi trường.

Theo tiến độ dự kiến, Tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ phát điện vào quý IV/2028, Tổ máy 2 vào quý I/2029 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần nâng cao độ tin cậy, chất lượng điện áp và bảo đảm an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Song song với các dự án nguồn điện, EVN cũng triển khai nhiều công trình lưới điện quan trọng như Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, Trạm biến áp 220 kV Hồng Ngự, dự án nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ… nhằm tăng cường khả năng truyền tải, giải tỏa công suất và nâng cao tính ổn định của hệ thống điện.

Đáng chú ý, dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du với tổng vốn đầu tư 1.432 tỷ đồng sẽ được khởi công, hướng tới bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục cho khu vực xã đảo. Cùng với đó, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực huyện Côn Đảo cũ, tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng, sẽ chính thức đưa vào vận hành, góp phần ổn định nguồn điện và tăng cường bảo đảm an ninh, chủ quyền biển đảo.

Trong dịp này, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng cũng sẽ được khánh thành toàn bộ, sau khi Tổ máy số 1 đã phát điện từ tháng 8. Khi vận hành đầy đủ, công trình sẽ nâng cao khả năng phát công suất phủ đỉnh, tận dụng hiệu quả nguồn nước xả thừa trong mùa lũ, qua đó gia tăng hiệu quả vận hành của hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, nhiều trạm biến áp và tuyến đường dây truyền tải khác trên cả nước cũng sẵn sàng khánh thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng điện đồng bộ, hiện đại.

Ngoài các dự án do EVN triển khai, dịp này còn ghi nhận sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư ngoài nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, với nhiều dự án điện quy mô lớn được khởi công và khánh thành.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, hai dự án điện gió có tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công. Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW, dự kiến sản xuất hơn 1.322 GWh điện mỗi năm. Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, sản lượng khoảng 1.053,3 GWh/năm, với tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng. Cả hai dự án đều do Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia.

Tại Cần Thơ, Công ty cổ phần Năng lượng ST2 cùng Công ty cổ phần Xuân Cầu cũng sẽ khởi công Nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2, với công suất thiết kế 90 MW. Dự án có tổng mức đầu tư 3.728 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng nguồn điện sạch cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tác giả: Văn Giáp

Nguồn tin: Báo Tin tức