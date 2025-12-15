U22 Việt Nam vượt 'chướng ngại' Philippines, hiên ngang vào chung kết SEA Games 33

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Philippines. Ảnh: Minh Quyết /TTXVN

Trước giờ bóng lăn, đây được đánh giá là thử thách thực sự với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Cả hai đội đều toàn thắng vòng bảng và bước vào bán kết với vị thế nhất bảng. Đáng chú ý, U22 Philippines là đội duy nhất chưa để lọt lưới tại giải, trong khi U22 Việt Nam cũng sở hữu hàng thủ chắc chắn với chỉ một bàn thua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Philippines gây bất ngờ khi đẩy cao đội hình, kiểm soát khu trung tuyến và liên tục sử dụng bóng bổng để gây sức ép. Dẫu vậy, hàng phòng ngự U22 Việt Nam vẫn đứng vững, với thủ môn Trung Kiên thi đấu tập trung, kịp thời hóa giải các tình huống nguy hiểm.

U22 Việt Nam liên tiếp vây hãm khung thành của U22 Philippines. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Từ khoảng giữa hiệp 1, U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận nhờ tốc độ và sự cơ động ở hai biên của Văn Khang và Lê Viktor. Đình Bắc và Minh Phúc lần lượt thử vận may bằng những cú sút xa, trong khi cơ hội rõ nét nhất đến ở phút 40 khi Lê Viktor ngả người móc bóng trong vòng cấm sau đường chuyền của Văn Khang nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trước giờ nghỉ, thủ môn Guimares của U22 Philippines còn phải trổ tài cản phá cú dứt điểm cận thành của Văn Khang.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép. HLV Kim Sang Sik liên tiếp tung Thanh Nhàn, Thái Sơn và Văn Thuận vào sân nhằm làm mới hàng công. Trong khi đó, U22 Philippines cũng cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công và bóng bổng, đáng chú ý là pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Noah Leddel ở phút 66.

Khi thế trận tưởng chừng bế tắc, bản lĩnh của U22 Việt Nam đã lên tiếng ở thời khắc quyết định. Phút 88, từ pha tổ chức tấn công bên cánh, Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu dũng mãnh, phá vỡ thế quân bình. Đến phút bù giờ 90+2, Thanh Nhàn thực hiện cú đá phạt từ góc hẹp bên cánh trái, đưa bóng đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0.

Thanh Nhàn (22, giữa) vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+2. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Thắng lợi thuyết phục trước đối thủ chưa từng để thủng lưới giúp U22 Việt Nam hiên ngang bước vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tiếp tục hành trình chinh phục tấm HCV danh giá.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Tin tức