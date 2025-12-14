"Luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 giải quyết những vấn đề nhức nhối nhất"

Chiều 13/12, tại xã Vị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5,3 tỷ đồng hỗ trợ xã Hòa An xây dựng đường giao thông nông thôn. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc xuyên suốt 40 ngày của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV; cho rằng đây là kỳ họp lịch sử với những quyết sách quan trọng.

Các cử tri cũng đặc biệt đánh giá cao việc Quốc hội đã ban hành nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; sửa đổi các Luật về giáo dục; thông qua các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035...

"Theo dõi kỳ họp, tôi thấy rằng tất cả các chỉ tiêu kinh tế mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội thì rõ ràng năm nay là năm đất nước chúng ta có bước phát triển vượt bậc. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều có bước tăng trưởng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội đã giao. Trong 51 dự án luật được Quốc hội thông qua, cử tri rất quan tâm và gắn liền với cuộc sống. Tôi cho rằng, đây là bước đột phá và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, tình hình phát triển của đất nước", cử tri Lương Ngọc Lê bày tỏ.

Cử tri Lương Ngọc Lê nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri

Cử tri Nguyễn Văn Chiến đánh giá cao chương trình " xóa nhà tạm, dột nát" trong năm qua đã hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung có rất nhiều người được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Tuy nhiên, cử tri Nguyễn Văn Chiến phản ánh: "Địa phương còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng xây dựng, sửa chữa nhà nhưng không đủ điều kiện xây dựng theo chương trình "xóa nhà tạm, dột nát" như: đất ở chưa sang tên, đất cặp bờ sông… rất cần sự quan tâm ưu ái của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nêu trên".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Chia sẻ với cử tri về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố rà lại toàn thành phố xem những cái nhà tạm bợ, những nhà mưa dột, nắng chiếu thì phải làm ngay, hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

"Vừa qua, Chính phủ đã công bố toàn quốc là vấn đề xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung" nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt, đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa hơn 34.000 ngôi nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12 và xây lại 1.600 nhà bị sập đổ trước ngày 31/1/2026", Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm.

Thông tin với các cử tri về nội dung của Kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ khóa 15.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời câu hỏi của các cử tri

"Những luật và nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 tập trung giải quyết những vấn đề nhức nhối nhất của đời sống người dân như nhà ở, y tế, thủ tục hành chính, tác động trực tiếp và tích cực đến đời sống của người dân; đặt lợi ích của người dân vào vị trí trung tâm. Gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh đầu tư công để làm sao hoàn thiện các cái dự án hạ tầng đường cao tốc, cầu đường của cả nước, trong đó có TP Cần Thơ. Người dân được hưởng lợi từ các cái dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, chất lượng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh hai lĩnh vực được người dân và cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thông qua các luật liên quan đến giáo dục và y tế. Theo đó, nguồn cung cấp thuốc, trang thiết bị kịp thời, giá cả hợp lý, khắc phục tình trạng thiếu thốn, thiếu thuốc cục bộ; tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng; người dân được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tốt hơn ngay tại địa phương.

Quốc hội cũng đã ban hành các nghị quyết quan trọng liên quan đến người dân như tích hợp 3 chương trình mục tiêu Quốc gia thành 1 để khắc phục những khó khăn, bất cập; ban hành một số nghị quyết đã phân cấp, phân quyền cho chính quyền theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; các luật liên quan đến Tài nguyên và Môi trường (sửa đổi) tập trung vào việc xử lý triệt để hơn tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm rác thải.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tiếp xúc cử tri

Với TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo TP tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ quan trọng đó là, triển khai tốt các nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết 59 về phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố; tiếp tục triển khai, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, nhất là kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang (cũ); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của TP Cần Thơ lần thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với các nội dung này phải triển khai một cách nghiêm túc từ thành phố đến các xã, phường, các chi bộ để phát động phong trào thi đua, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

TP cần có những giải pháp đồng bộ để giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt trong các dự án nâng cấp bệnh viện; dự án ODA về giao thông, thủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, TP cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, trong đó, thành phố phải đi đầu về nâng cao trình độ học vấn, dân trí cho người dân.

Cần Thơ cần triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về lĩnh vực khoa học, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quốc phòng an ninh phải đảm bảo; xây dựng hệ thống chính trị của thành phố với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5,3 tỷ đồng hỗ trợ xã Hòa An xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể Nhân dân và cử tri cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng; mong nhân dân và cử tri tiếp tục ủng hộ, chọn lựa những đại biểu Quốc hội đủ đức, đủ tài, đủ tầm để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH khóa 16.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: Báo VOV