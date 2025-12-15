Bắt nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm tiền, vàng hơn nửa tỉ đồng

Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam bị can Chau Sóc Kia về tội "trộm cắp tài sản" - Ảnh: MINH PHƯỚC

Chiều 15-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Chau Sóc Kia (26 tuổi, ngụ xã An Cư, tỉnh An Giang) về tội "trộm cắp tài sản".

Đáng chú ý, Kia đã trộm tiền, vàng của người dân hơn 500 triệu đồng trong tháng 11 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan công an, do không có tiền tiêu xài nên Chau Sóc Kia nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm để bán lấy tiền.

Khoảng 15h ngày 27-11, lợi dụng gia đình bà Nguyễn Thị Mai Trinh (36 tuổi, ngụ phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đi làm, không ai trông giữ nhà nên Chau Sóc Kia đã lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm một túi xách bên trong có 70 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng 18K (gồm: bông tai, dây chuyền, lắc tay và nhẫn).

Số tài sản trộm được, Chau Sóc Kia đem cất giấu và tiêu xài cá nhân. Riêng gia đình bà Mai Trinh sau khi phát hiện bị mất tài sản đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an phường Tịnh Biên đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc những người có dấu hiệu nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường Tịnh Biên xác định Chau Sóc Kia là nghi phạm chính nên đã cho mời Chau Sóc Kia lên cơ quan công an để làm việc.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Chau Sóc Kia luôn quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, Chau Sóc Kia đã cúi đầu nhận tội.

Ngoài ra, Chau Sóc Kia còn khai nhận thêm trong tháng 11-2025, nghi phạm này đã thực hiện trót lọt thêm 4 vụ trộm cắp tài sản (gồm tiền, vàng và điện thoại) của người dân trên địa bàn phường Tịnh Biên, tổng giá trị tài sản những vụ Chau Sóc Kia đã trộm ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Được biết, Chau Sóc Kia có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", chưa được xóa án tích lại tiếp tục đi ăn trộm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: MINH PHƯỚC - BỬU ĐẤU

Nguồn tin: tuoitre.vn