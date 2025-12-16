Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy trình xả lũ của các hồ chứa nước

Ông Phan Đình Trạc tại buổi tiếp xúc cử tri khu vực phía đông tỉnh (vùng Bình Thuận cũ) chiều 15-12 - Ảnh: H.H.

Chiều 15-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri khu vực phía đông tỉnh (vùng Bình Thuận cũ). Một trong những nội dung cử tri quan tâm là việc xả lũ của các hồ chứa nước khiến việc ngập lụt nghiêm trọng hơn.

Qua buổi tiếp xúc, ông Phan Đình Trạc đúc kết lại 24 vấn đề, xung quanh các lĩnh vực mà cử tri kiến nghị. Cụ thể là các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; vi phạm pháp luật trên môi trường mạng; thi hành án; khen thưởng người tố cáo; nông thôn, nông nghiệp, đất đai; xả lũ.

Ông yêu cầu những vấn đề mà địa phương ghi nhận như trên cần phải xử lý dứt điểm sớm, trừ trường hợp quá đặc biệt mới xin ý kiến Trung ương.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng (phường Hàm Thắng) cho biết năm 2025 nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của bão và mưa sau bão, buộc nhiều công trình thủy điện, thủy lợi phải xả nước bảo đảm an toàn hồ đập.

Việc xả lũ trên gây ngập lụt vùng hạ du, ảnh hưởng đến hạ tầng, đời sống và sản xuất của người dân, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù việc xả nước được thực hiện đúng quy trình, quy định, song cử tri cho rằng cần rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy trình vận hành cho phù hợp hơn.

Theo ông Trạc, xung quanh việc xả lũ có 2 loại hồ. Một loại là các hồ thủy lợi do Nhà nước quản lý. Hồ này mục đích chính là phục vụ công cộng. Còn loại hồ thứ 2 là thủy điện. Hồ này có các chức năng vừa chống hạn vừa ngăn lũ cho hạ du, đồng thời phát điện (doanh thu của nhà đầu tư). Ông cho rằng cái khó nhất là liên quan đến hồ thủy điện.

"Tôi thấy chức năng ngăn lũ chống hạn cho hạ du khi lập đề án rất hay, nhưng trong thực tiễn ít phát huy, đặc biệt là trong đợt lũ lịch sử ở các tỉnh vừa qua", ông Trạc lo ngại.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng việc xả lũ vừa rồi đặt ra một vấn đề ở tầm quốc gia, xem xét lại một cách cẩn trọng về quy trình xả lũ.

"Việc xả lũ này đã đúng theo quy định hiện hành chưa, nếu đúng rồi thì vì sao tác hại lớn như thế. Còn nếu xả không đúng quy trình, gây thiệt hại đương nhiên là phải đền bù", ông đặt vấn đề.

Liên quan đến quy trình vận hành xả lũ, ông Trạc thông tin cho cử tri Lâm Đồng được biết là Quốc hội đã đặt ra trong nghị quyết của kỳ họp vừa rồi, có mục riêng là yêu cầu Chính phủ rà soát tất cả để nghiên cứu lại.

Việc này theo ông là để cảnh báo, dự báo rất sớm về vận hành liên hồ chứa, mối quan hệ của cơ quan quản lý hồ chứa với địa phương, thông báo việc xả lũ đúng thời điểm nhưng phải đến được người cần phải tránh một cách kịp thời.

Tác giả: Đức Trong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ