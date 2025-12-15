Tổ chức 79 điểm cầu khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Khẳng định thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tính đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 237 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật; trong đó, khởi công 151 dự án, công trình và khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 dự án, công trình. Phân theo bộ, ngành, địa phương, 38 dự án của các bộ, ngành; 40 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 159 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án/công trình khoảng 3,4 triệu tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức vào 9 giờ ngày 19/12/2025. Điểm cầu Trung tâm được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và 11 điểm cầu trực tiếp, 67 điểm cầu trực tuyến được kết nối truyền hình về điểm cầu Trung tâm.

Trong tổng số 237 dự án, công trình có đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu - tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946-19/12/2025, trên cơ sở lĩnh vực, vùng kinh tế, vai trò, ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án, công trình.

Hai phương án về điểm cầu Trung tâm: Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư 98.563 tỷ đồng); hoặc tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội (tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng) hoặc tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, 11 điểm cầu chính tại Lào Cai (khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng); Bắc Ninh (khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2); Quảng Ninh (khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn); Hà Nội (2 điểm cầu: Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội); thành phố Huế (khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế); Quảng Ngãi (khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất); Lâm Đồng (khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc); Thành phố Hồ Chí Minh (khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên); An Giang (khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1); thành phố Cần Thơ (khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện Báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, tổng kết chặng đường 5 năm 2021-2025 thực hiện đột phá chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.



Liên quan đến công tác khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để đưa ra các hướng dẫn cụ thể; đến nay đã tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng, bao gồm 28 tập thể và 31 cá nhân; gồm 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 8 Huân chương Lao động hạng Ba cùng 48 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo trực tuyến tại cuộc họp, đại diện UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số đơn vị báo cáo cụ thể về tiến độ, điều kiện, công tác chuẩn bị tổ chức các công trình, dự án trên địa bàn; trong đó, làm rõ các tiêu chí khánh thành, phương án và kỹ thuật tổ chức...

Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam thông tin chi tiết phương án kịch bản tổng thể, phương thức kết nối tín hiệu, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn và phát sóng, phục vụ tổ chức buổi lễ tại điểm cầu Trung tâm cũng như các điểm cầu trực tiếp, bảo đảm thông suốt, đồng bộ và an toàn.

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền thông suốt

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức Lễ khánh thành, khởi công gắn với ý nghĩa chính trị của Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12. Phó Thủ tướng thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu, tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì xây dựng, hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức điểm cầu Trung tâm và các điểm cầu trực tiếp theo hướng rõ ràng, khả thi, bám sát Báo cáo trung tâm và bài phát biểu của Thủ tướng. Nội dung nghệ thuật tại các điểm cầu được lựa chọn phù hợp, tạo không khí chung, bản sắc, tránh hình thức. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền thông suốt, không để xảy ra sự cố trong suốt thời gian tổ chức chương trình.



Đối với điểm cầu Trung tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương báo cáo trong ngày 15/12 về khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công trình, dự án sẽ khởi công trên địa bàn, làm cơ sở xem xét lựa chọn, bảo đảm quy mô, ý nghĩa và thành công của sự kiện. Về công tác thi đua, khen thưởng, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục công trình được đề xuất để lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đảm bảo khách quan, công bằng, hài hòa, phản ánh sát thực tiễn và thể hiện được khí thế triển khai các công trình. Việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng tiêu chí, gắn với công trình, dự án, kết quả thực tế; bảo đảm tính tiêu biểu, lan tỏa kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ; phản ánh đầy đủ con người, tổ chức, giữa Trung ương và địa phương, trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận ở địa phương. Ngoài ra, phần khen thưởng tại buổi lễ có hình thức, thời lượng phù hợp để phản ánh phong trào thi đua lớn trong 5 năm, bảo đảm ý nghĩa động viên, tránh hình thức.

