Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dự và chỉ đạo đại hội có: Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 500.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Khẳng định vai trò trung tâm của phong trào nông dân

Phát biểu khai mạc phiên thứ Nhất, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh: Đại hội được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; phong trào nông dân và công tác Hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng phát biểu khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cấp ủy Đảng, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực được triển khai sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo định hướng “Nông nghiệp sạch, nông thôn xanh, nông dân số”.

Thảo luận dân chủ, thống nhất cao các nội dung quan trọng

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các nội dung được thảo luận dân chủ, biểu quyết thống nhất với tỷ lệ tán thành cao, bảo đảm đúng Điều lệ và các quy định của Hội Nông dân Việt Nam.

Đoàn Chủ tọa đại hội.

Đại hội cũng nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, xác nhận 300 đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội. Đây là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Một nội dung quan trọng của phiên làm việc thứ nhất là nghe và thảo luận Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu đến từ cơ sở đã tập trung làm rõ vai trò của tổ chức Hội trong tình hình mới; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Các đại biểu biểu quyết về số lượng Đoàn chủ tịch.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội cấp trên; đồng thời biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý, làm cơ sở để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh hoàn thiện, báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Kết thúc phiên làm việc thứ Nhất, Đại hội đã quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho phiên thứ hai, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc và đúng tiến độ... Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức, trong đó có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp, nông dân Nghệ An năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới.

Phiên làm việc thứ Hai của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 16/12, tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng của cả nước trong kỷ nguyên mới.

