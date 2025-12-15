Thủ tướng: Kiên định lập trường, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác biên giới, lãnh thổ đòi hỏi kiên định về lập trường; kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhưng phải uyển chuyển, mềm dẻo, xử lý các vấn đề phức tạp, nhất quán giải quyết mọi vấn đề biên giới, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngày 6/10/1975, Nghị định thành lập Ban Biên giới do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký nhấn mạnh rất rõ nhiệm vụ chính trị và cũng là sứ mệnh của Ban Biên giới của Hội đồng Chính phủ, đó là: “Giúp Hội đồng Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới trên đất liền và trên biển, các hải đảo, thềm lục địa và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên và quyền quốc gia ngoài biển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đây là quyết định lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác biên giới, lãnh thổ.

50 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, nỗ lực vượt bậc, Ủy ban Biên giới quốc gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực vào việc hoạch định và phân định đường biên giới trên đất liền và trên biển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Trên đất liền, bằng ý chí, quyết tâm và nỗ lực không ngừng trong đàm phán, trên cơ sở kiên định về nguyên tắc và uyển chuyển về cách làm, với tinh thần tôn trọng, thiện chí và tuân thủ luật pháp quốc tế, Việt Nam đã hoạch định được toàn bộ đường biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc biên giới với Trung Quốc và Lào; hoàn thành 84% khối lượng công tác phân giới, cắm mốc với Campuchia; ký kết các văn kiện pháp lý về xác lập đường biên giới và quy chế quản lý biên giới với các nước, qua đó xây dựng và củng cố đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hội nhập sâu rộng và có uy tín trên trường quốc tế.

Trên biển, Ủy ban Biên giới quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan triển khai công tác xác lập và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tham mưu, đàm phán thành công một số hiệp định, thỏa thuận quốc tế về phân định và hợp tác trên biển với các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp tại Biển Đông.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, những thành tựu, kết quả đạt được đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh của Đảng và Nhà nước ta, trong đó Ủy ban Biên giới quốc gia là đơn vị tiên phong thực hiện.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao vì có thành tích xuất sắc trong công tác biên giới, lãnh thổ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Biên giới quốc gia là biểu tượng thiêng liêng, đánh dấu không gian sinh tồn của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm, dân tộc ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù xâm lược, nhưng bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ của dân tộc Việt Nam đã kiên cường, bất khuất, hy sinh vì độc lập, tự do, giữ vững cương vực đất nước để dân tộc trường tồn và phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới cần bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế để kiên định, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; mọi tư duy, sách lược, bước đi trong công tác biên giới, lãnh thổ đều phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thượng tôn pháp luật quốc tế; giải quyết mọi vấn đề biên giới, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt phương châm “3 kiên”: kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi biện pháp hòa bình; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, kiên định vận dụng pháp lý làm công cụ quan trọng hàng đầu trong đấu tranh ngoại giao, vận dụng hiệu quả luật pháp quốc tế để bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; kiên trì hợp tác và đối thoại, lấy tăng cường hợp tác để thu hẹp bất đồng, tạo động lực thúc đẩy giải quyết bất đồng trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV