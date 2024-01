Trước lượt 3 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Đối đầu nảy lửa

U.19 Hà Nội (áo vàng) vừa có trận thắng đậm nhất vòng loại

Tại bảng A, Viettel sau khi hòa 3-3 PVF-CAND thì hai đội cùng dẫn đầu với 4 điểm nhưng đều đã chơi 2 trận. Trong khi đó, Hà Nội xếp thứ 3 với 3 điểm nhưng mới thi đấu 1 trận. Lượt đấu này, Hà Nội sẽ quyết đấu với PVF-CAND để tranh chấp ngôi đầu.

Lực lượng Hà Nội hiện giờ gồm nhiều cầu thủ dự giải U.19 và U.21 quốc gia năm ngoái nên lối chơi đã đạt đến độ nhuần nhuyễn rất cao. Chính vì vậy, họ đã có thể thắng Trung tâm bóng đá Đào Hà đến 8-0 ở lượt trận thứ 2 với 6 cầu thủ lập công.

Nếu lấy Trung tâm bóng đá Đào Hà làm mốc so sánh thì thấy hàng công Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn PVF-CAND do ở lượt thứ nhất, đội bóng của lò đào tạo PVF chỉ thắng Trung tâm bóng đá Đào Hà 3-1.

Nếu Hà Nội thắng trận này, đội bóng thủ đô đương nhiên giành ngôi đầu bảng. Trong trường hợp hai đội hòa, PVF-CAND sẽ vươn lên dẫn đầu còn Hà Nội sẽ nhảy lên thứ 2. Viettel do không thi đấu vòng này nên chắc chắn sẽ mất ngôi đầu bảng.

Tại bảng B, PVF đã có chiến thắng 4-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, để vươn lên dẫn đầu với 4 điểm do đối thủ cạnh tranh là Thanh Hóa không thi đấu lượt 2. Vòng này, đến lượt PVF nghỉ thi đấu trong khi Thanh Hóa quay trở lại nên đây sẽ là cơ hội để các nhà đương kim vô địch giành lấy ngôi đầu.

Muốn có được ngôi đầu, Thanh Hóa cần phải thắng Công an Hà Nội từ 4 bàn trở lên. Việc Thanh Hóa thắng Công an Hà Nội không phải nhiệm vụ khó nhưng để thắng cách biệt cao lại là chuyện khác. Tại vòng loại giải U.19 năm ngoái, lực lượng Thanh Hóa khi đó mạnh hơn năm nay nhưng cũng chỉ thắng Công an Hà Nội cách biệt nhỏ: 3-1 lượt đi và 2-1 lượt về.

Tại bảng C, hai đối thủ chính cạnh tranh ngôi đầu bảng là SLNA và Đà Nẵng sẽ gặp nhau. Lúc này, Đà Nẵng đang dẫn đầu với 4 điểm nhưng đã thi đấu 2 trận trong khi SLNA xếp thứ nhì với 3 điểm nhưng mới đá 1 trận.

Cả hai đội bóng đều thể hiện được sức mạnh hàng công ở vòng loại lần này thông qua những trận gặp Sông Trà Quảng Ngãi. Trong khi Đà Nẵng thắng Quảng Ngãi 5-0 thì SLNA đánh bại đội bóng Sông Trà đến 7-0.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ vào chung kết U.19 và U.21 năm ngoái, SLNA được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, Đà Nẵng có lối chơi rất khó chịu và tại vòng loại giải U.19 năm ngoái, SLNA không thể ghi bàn vào lưới Đà Nẵng sau 2 lượt trận: Đà Nẵng thắng SLNA 3-0 lượt đi và hòa 0-0 lượt về.

Tại bảng D, HAGL đang dẫn đầu với 2 trận toàn thắng nhưng vòng này đội chủ nhà bảng D lại nghỉ thi đấu. Do vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để Khánh Hòa vươn lên dẫn đầu. Lúc này, Khánh Hòa có 4 điểm sau 2 lượt trận và họ chỉ phải gặp Vĩnh Phúc bị đánh giá thấp.

Rất nhiều cầu thủ hai đội Khánh Hòa và Vĩnh Phúc từng chạm trán nhau tại vòng loại giải U.21 cách đây ít tháng. Khi đó, Khánh Hòa đã thắng đậm đến 7-0 nên rất khó để các cầu thủ trẻ Vĩnh Phúc tạo ra bất ngờ khi tái đấu.

Bình Định sau khi hòa Khánh Hòa và thua nhẹ trước HAGL cũng cảm nhận được cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng. Lượt thứ 3, Bình Định có nhiều cơ hội kiếm điểm trước Kon Tum được đánh giá yếu nhất bảng.

Tại bảng E, Bình Phước đã chứng tỏ sức mạnh khi thắng Đắk Lắk 2-0 và có thể nhận định ngôi đầu bảng chung cuộc khó thoát khỏi tay Bình Phước. Vòng này, Bình Phước nghỉ thi đấu và đây là cơ hội để xác định đội nào có khả năng giành vị trí thứ nhì.

Trận đấu derby Tây Nguyên giữa Lâm Đồng và Đắk Lắk (hai đội cùng có 3 điểm và lần lượt xếp thứ 2 và 3 bảng E) sẽ giúp phần nào xác định được ứng cử viên sáng giá bám đuổi Bình Phước. Ngoài ra, Phú Yên sau khi cầm hòa Bình Phước trong trận ra quân cũng có cơ hội chen chân vào cuộc đua nếu thắng được Tây Ninh vừa thua liên tiếp 2 trận.

Tại bảng F, Bình Dương và chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu cùng dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận. Lượt này, Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ thi đấu nên đây là cơ hội để Bình Dương bứt lên. Trận đấu giữa Bình Dương và TP.HCM hứa hẹn nhiều căng thẳng vì TP.HCM hiểu rằng nếu tiếp tục thất bại thì họ sẽ khó có cơ hội đi tiếp.

Tại vòng loại giải U.19 năm ngoái, dù Bình Dương nhất bảng còn TP.HCM bị loại nhưng đội bóng đất Thủ đều gặp khó trong 2 lần đối đầu: thắng 1-0 lượt đi, hòa 1-1 lượt về.

Tại bảng G, Cần Thơ sau 2 lượt bất ngờ giành ngôi đầu với 4 điểm nhờ chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Vĩnh Long lượt trước. Lượt đấu này, Cần Thơ gặp phải thử thách thực sự khi gặp đội bóng mạnh nhất bảng là Đồng Tháp vốn đang khát thắng sau khi bị Tiền Giang cầm hòa trận ra quân.

Vòng loại giải U.19 năm ngoái, Đồng Tháp dẫn đầu bảng còn Cần Thơ xếp cuối nhưng cả 2 trận gặp nhau, Đồng Tháp đều gặp khó trước đối thủ yếu nhất bảng: thắng 1-0 lượt đi và hòa 0-0 lượt về.

An Giang cũng hòa 2 trận liên tiếp trước Cần Thơ và Tiền Giang nên rất khát khao chiến thắng. An Giang có cơ hội tốt để giành trận thắng đầu tiên tại vòng loại lần này khi chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Vĩnh Long.

Bảng xếp hạng trước lượt thứ 3

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn