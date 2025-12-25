Giá vàng rớt khỏi đỉnh, người mua lỗ nặng





Sáng 25/12, giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh 159,8 triệu đồng/lượng của phiên liền trước (24/12). Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 25/12, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 400.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (24/12). Chênh lệch giữa hai chiều vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nếu so với cùng giờ sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng/lượng. Đây là phiên giảm hiếm hoi trong bối cảnh giá vàng đang giữ xu hướng tăng mạnh, liên tục thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng giảm giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Mức giảm 1 triệu đồng cộng với chênh lệch giá mua - bán 2 triệu đồng khiến những người mua vàng từ sáng hôm qua đến nay đã chịu khoản lỗ tới 3 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy, trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã duy trì mức tăng bền bỉ và liên tiếp suốt một tháng qua. Tính trong tháng gần nhất, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng gần 9 triệu đồng mỗi lượng.

Đà tăng này củng cố thêm vào bức tranh chung, giúp tổng mức tăng từ đầu năm đến nay của vàng miếng đạt tới gần 74 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng ròng 87%. Và người mua vàng miếng đầu năm hiện đã lãi hơn 70 triệu đồng (+85%).

Với vàng nhẫn, trong phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp lớn chủ yếu ghi nhận xu hướng đi ngang hoặc giảm mạnh.

Theo đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng. DOJI neo giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý thì giảm giá vàng nhẫn 300.000 đồng, hiện giao dịch ở 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá vàng nhẫn tròn quanh vùng 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng.

Tương tự, Công ty Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 999 nửa triệu đồng ở chiều mua xuống 157,5 triệu/lượng và giảm 400.000 đồng ở chiều bán xuống 158,8 triệu/lượng. Hiện giá bán vàng nhẫn của Mi Hồng vẫn là mức cao nhất thị trường.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng chiều với giá vàng thế giới. Kim loại quý thế giới vừa trải qua nhịp giảm sâu gần 70 USD xuống 4.451 USD/ounce, trước khi phục hồi về vùng giá 4.478 USD/ounce hiện tại.

Tuy vậy, năm 2025 vẫn đánh dấu một trong những năm tăng giá mạnh nhất lịch sử của vàng thế giới, với mức tăng đến nay đã đạt hơn 70%.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào gần 143 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 16 triệu đồng/lượng.

