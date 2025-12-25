Ngành thuế thu vượt 2,2 triệu tỉ đồng, hơn 91.600 người bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Năm 2025, cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế - Ảnh minh họa CTV

Lần đầu ngành thuế thu ngân sách vượt 2,2 triệu tỉ đồng

Ngày 24-12, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá kết quả thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt được trong năm nay với hơn 2,2 triệu tỉ đồng.

Ông nhấn mạnh đây là năm đầu tiên số thu ngành thuế quản lý vượt 2,2 triệu tỉ đồng, vượt 517.344 tỉ đồng so với dự toán và tăng 27,6% so với mức thực hiện năm 2024.

Nếu tính cả giai đoạn 2021 - 2025, ngành thuế thu đạt 8,402 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 86% tổng thu ngân sách nhà nước với tốc độ tăng trưởng hằng năm ước đạt 11,5%.

Theo Cục Thuế, 34/34 địa phương đều hoàn thành dự toán thu ngân sách năm. Trong đó, TP Hà Nội thu cán mốc 631 nghìn tỉ đồng, vượt hơn 32% dự toán; TP.HCM thu cán mốc 606 nghìn tỉ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Cục Thuế báo cáo cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển biến theo hướng bền vững. Tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ mức 82,3% của năm 2021 lên mức 86,6% của năm 2025.

Tuy nhiên, tình trạng nợ thuế tiếp tục xu hướng gia tăng. Mặc dù trong năm nay, ngành thuế thu hồi được 65.010 tỉ đồng tiền nợ thuế nhưng số nợ thuế tính đến cuối năm ước là 228.926 tỉ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm cuối năm 2024.

Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế chây ì, thu hồi được hơn 6.001 tỉ đồng của hơn 10.000 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Tập trung chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế

Về nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, theo Cục Thuế, Quốc hội giao dự toán thu là 2.242,8 nghìn tỉ đồng. Mục tiêu phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế có giải pháp chống thất thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu; chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế. Giải pháp chống thất thu thuế là ứng dụng công nghệ thông tin, AI vào quản lý thuế. Ông cũng lưu ý ngành thuế thời gian tới phải đối mặt với việc hành vi vi phạm về thuế còn diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng đơn vị và cán bộ; khai thác tối đa dư địa thu qua đối chiếu dữ liệu liên ngành với cơ quan liên quan như công an, ngân hàng, tài nguyên và môi trường...

Đồng thời, ngành thuế chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông thị trường để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Mặt khác, tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ. Đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.

Đồng thời năm 2026, tình trạng nợ thuế tiếp tục xu hướng gia tăng. Do đó, Cục Thuế sẽ triển khai trong toàn ngành các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế tối thiểu đạt 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu.

