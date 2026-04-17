Lừa 200.000 USD 'chạy' tại ngoại, cựu cán bộ hải quan còn đòi thêm 400.000 USD

Ông Phan Đình Quân và bà Uông Thị Hoa bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc nhận 200.000 USD lừa "chạy" tại ngoại - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 16-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Đình Quân (52 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan) và Uông Thị Hoa (48 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Túi tiền 5 tỉ "chạy" tại ngoại để vào chiếc xe Lexus 570

Cựu cán bộ hải quan tên Quân và bà Hoa bị cáo buộc thực hiện phi vụ nhận số tiền 200.000 USD (khoảng hơn 5 tỉ) lừa "chạy" tại ngoại cho một tổng giám đốc.

Hồ sơ vụ án thể hiện ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty Phú Minh Vina, bị Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan quản lý chất thải nguy hại và mua bán hóa đơn.

Theo cáo trạng, trong thời gian chồng bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, bà Hoàng Thị Kiều Dung (vợ ông này) lo lắng khi ông Quang là người điều hành doanh nghiệp, là trụ cột gia đình. Thông qua quen biết, bà tìm đến Uông Thị Hoa để nhờ "lo" cho chồng được tại ngoại.

Uông Thị Hoa giới thiệu với bà Dung rằng có bạn là Phan Đình Quân công tác tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan có thể giúp được.

Sau đó bà Dung gặp cán bộ hải quan tên Quân tại quầy thuốc của bà Hoa. Trong cuộc gặp, Quân nói việc xin tại ngoại "rất khó, tốn kém", yêu cầu bà đưa trước tiền để "giải quyết công việc".

Tin tưởng, vài ngày sau cuộc gặp trên, bà Dung mang 5 tỉ đồng đựng trong túi có tên một ngân hàng đến khu vực Trại tạm giam số 1. Tại đây, bà Dung đã đưa chiếc túi đựng 5 tỉ lên xe ô tô Lexus 570 của Hoa, cáo trạng nêu.

Uông Thị Hoa trao đổi với bà Dung là sẽ đổi tiền Việt sang tiền đô la cho đủ 200.000 USD. Do đó bà Dung đã đưa thêm số tiền khoảng 200 triệu đồng cho Hoa, nhưng không nhớ nơi đưa và ngày đưa.

Theo cáo trạng, bà Hoa đã đưa lại số tiền trên cho Phan Đình Quân để "chạy" tại ngoại cho chồng bà Dung.

Nâng giá lừa "chạy" tại ngoại lên 600.000 USD

Quân sau đó đã ký vào đơn xin tại ngoại cùng với ông Lê Công Khánh (bố đẻ của Lê Văn Quang) về việc bảo lãnh để xin tại ngoại cho bị can.

Vài ngày sau, Quân tiếp tục gọi bà Dung đến cửa hàng thuốc của Hoa, thông báo đã "đặt cọc" toàn bộ số tiền 200.000 USD nhờ người "chạy" tại ngoại. Tuy nhiên Quân thông báo chi phí để lo tại ngoại cho chồng bà Dung tăng lên 600.000 USD vì phải nhờ "một nhóm người" nhưng không nói rõ là ai, cáo trạng nêu.

Thấy số tiền quá lớn, bà Dung từ chối, yêu cầu Quân trả lại số tiền đã đưa trước đó. Tuy nhiên Quân cho biết "đã bỏ tiền ra đi nhờ một số người nên chưa thu hồi được", theo cáo trạng của viện kiểm sát.

Từ thời điểm này, Quân tìm cách né tránh, dần cắt liên lạc. Nhiều lần đòi tiền không được, bà Dung đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định sau khi nhận tiền, Quân có tìm hiểu một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho chồng bà Dung nhưng không được, nên giữ lại tiền.

Sau đó cựu cán bộ hải quan đã nhờ một người đàn ông (không rõ thân nhân, lai lịch) đi xe máy đến nhà bà Dung trả lại 150.000 USD, tương đương gần 3,94 tỉ đồng.

Quá trình trao đổi với ông Quân nhờ xin tại ngoại cho chồng đã được bà Dung ghi âm lại và cung cấp cho cơ quan điều tra. Kết luận giám định cho thấy nội dung các file ghi âm phù hợp việc bị cáo Quân và Hoa nhận 200.000 USD để xin tại ngoại cho chồng bà Dung.

Hôm nay, trong quá trình thẩm vấn, hội đồng xét xử nhận thấy có một số tình tiết không thể làm rõ tại tòa, nên quyết định hoãn phiên xét xử để làm rõ.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn