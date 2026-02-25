Ai nhận 25 tỷ đồng “chạy án” cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu?

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, Tập đoàn Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, tập đoàn này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó mất khả năng trả nợ số tiền 300 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm chưa bị khởi tố.

Từ đây, dàn cựu lãnh đạo tập đoàn là Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc, thống nhất về việc huy động vốn hình dưới “vỏ bọc” ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao cho những nhà đầu tư chuyển tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Qua hành vi này, các bị can đã lừa đảo của 459 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Theo đó, năm 2023, Hương kể chuyện đang bị cơ quan công an triệu tập để điều tra trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu cho Tú biết. Thấy vậy, Tú giới thiệu chị gái mình và khẳng định, Lan có nhiều mối quan hệ nên có thể giải quyết việc của Hương để không vướng lao lý.

Lan không có nghề nghiệp ổn định, cũng không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Khi gặp Lan, Hương trao đổi về việc đang bị triệu tập và nhờ Lan giúp đỡ. Lan trả lời Hương nội dung: “Không nên quá lo lắng, việc tới đâu thì để tính”.

Sau đó, để tạo niềm tin với Hương, Lan hứa sẽ gọi điện thoại nói chuyện với một số đồng chí lãnh đạo cơ quan công an để nhờ giúp đỡ. Nhưng thực tế Lan không gọi điện được cho ai, cũng không nhờ được ai giúp đỡ cho Hương.

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để bàn cách “giúp đỡ” Hương. Lan yêu cầu, muốn lo được việc thì Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp Hương thoát vòng lao lý. Do tin tưởng nên Hương đã chuyển cho Lan 25 tỷ đồng trong ba lần.

Lần thứ nhất diễn ra vào đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương cầm 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình. Lần thứ hai sau đó khoảng một tuần, Tú sang nhà Hương nhận 11 tỷ đồng (trong đó có 1 tỷ đồng Lan nói đã ứng trước cho Hương để xử lý việc) mang về đưa cho Lan và Lan cũng cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Lần thứ ba diễn ra vào đầu tháng 10/2023 tại nhà Lan. Tại cuộc gặp này, Lan nói đã dùng 20 tỷ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỷ đồng để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Vì thế, vợ chồng Hương đưa 5 tỷ đồng đựng trong ba lô đen rồi nhấc đệm giường ngủ của Lan lên và đặt tiền xuống dưới.

Tuy nhiên sau đó, Hương vẫn bị triệu tập tới cơ quan công an để làm rõ về những sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu và bị khởi tố. Lúc này, Hương trình báo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của Lan và Tú.

Tại cơ quan điều tra, Lan và Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, đồng thời đã tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Hương.

Ngoài bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan còn bị truy tố về tội rửa tiền do thực hiện hành vi sử dụng 25 tỷ đồng đã nhận của Hương để mua căn hộ tại khu Royal City (9,5 tỷ đồng) và sử dụng 10 tỷ đồng để gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân