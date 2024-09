Lũ dâng cao kỷ lục không kịp trở tay, nhiều người dân Thái Nguyên cầu cứu, tìm xuồng phao cứu sinh

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã gây ra ngập lụt, nhiều khu vực tại Thái Nguyên đã bị ngập sâu. Mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập úng các khu vực tại Thái Nguyên, nhiều nơi bị chia cắt. Nước lũ dâng bất ngờ ở Thái Nguyên khiến ai nấy không kịp trở tay, bất lực nhìn dòng nước nhấn chìm tất cả.

Bị mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, cả gia đình không thể xoay xở, không đồ ăn, không nước uống trong nhiều giờ đồng hồ nên nhiều người dân đã đăng tải lời cầu cứu lên mạng xã hội kèm theo số điện thoại để mong muốn nhận được sự giúp đỡ, có thể đến nơi tránh trú an toàn chờ lũ rút.

Bên cạnh việc mong muốn nhận hỗ trợ về lương thực thì phần lớn người dân đều đăng tải bài viết tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản.

Đáp lại, nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm... đã đăng tải thông tin liên lạc, đề nghị người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến ứng cứu. Tuy nhiên, do nhiều địa điểm ngập sâu cộng thêm nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao nên việc cứu hộ dường như quá tải. Bên cạnh đó, một số tập thể, cá nhân tại các địa phương khác cũng đang chuẩn bị phương tiện để hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng cùng nhân lực chuyển lên Thái Nguyên để giúp đỡ người dân tại đây.

Chia sẻ trên báo Thanh niên, bà Tạ Thị Nhàn (45 tuổi, ở TP.Thái Nguyên) cho biết, bà vừa đi nhờ chiếc xuồng nhỏ của một người hàng xóm đến khu vực an toàn, còn chồng vẫn mắc kẹt ở nhà. Ở phòng khách nhà bà Nhàn, nước dâng đến tận cổ, cả gia đình phải tìm cách thoát ra ngoài.

"Đến giờ vẫn chưa được ai vào hỗ trợ đưa chồng ra ngoài nên tôi đăng lên mạng để mọi người. Nước lên ầm ầm, giờ không biết còn ai được vào trong nhà nữa không. Chiếc xuồng bé tí nên tôi và con ra ngoài trước, tôi tưởng tôi chết trong hôm nay, giờ nước nhấn chìm tất cả, trở tay không kịp", bà Nhàn chia sẻ.

Trong khi đó, bà Dương Thị Hồng (53 tuổi, ở TP.Thái Nguyên) cho biết, gia đình đang ở trong vùng ngập lụt. Nước lên tận mái nhà, chảy xiết mạnh, lợn gà nuôi chìm trong biển nước. Gia đình có 7 người lớn và hai con nhỏ gọi đơn vị hỗ trợ cứu hộ nhưng vẫn chưa được tiếp nhận.

Sau khi ở trên mái nhà khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó chạy sang nhà cao tầng của hàng xóm được xây dựng kiên cố.

"Từ 11h tôi phải lên mái tôn vì nhà ngập hết, không kịp chuyển bất kỳ đồ đạc nào, chìm trong nước. Lợn bơi trong nước, gà chết, nhìn tài sản chìm trong biển nước mà chỉ biết chấp nhận không còn cách nào khác. Ăn xong bữa trưa nước từ đâu dâng lên, không nghĩ nhanh như vậy. Nước lên ầm ầm, tủ lạnh lúc đầu kê cao lên một chút, sau 3 lần kê vì nước cao giờ chìm hẳn trong nước", bà Hồng cho biết.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Nam, Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Thái Nguyên cho biết, 22 phường, xã trên địa bàn thành phố bị ngập nên chính quyền đã huy động toàn bộ nguồn lực, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để hỗ trợ người dân. Theo đó, địa phương đã huy động các đơn vị chủ lực có các xe chuyên dụng, ca nô đến các hộ dân đang bị mắc kẹt đưa họ đến nơi an toàn.

"Đến thời điểm hiện tại toàn thành phố có 132 xóm, tổ dân phố bị ngập, 15 xóm bị cô lập hoàn toàn và 3.329 hộ dân nước dâng vào nhà cửa, khoảng 700 hộ dân buộc phải di dời", ông Nam nói.

Theo ông Nam, sau khi nhận được dự báo về tình hình nước lũ trên sông Cầu dâng cao, diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP.Thái Nguyên đã có văn bản khuyến cáo người dân chủ động sẵn sàng di dời đến những nơi an toàn. Chính quyền cũng có những biện pháp di dời những hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi kiên cố.

Cũng theo ông Nam, địa phương cũng nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị cũng như các hội nhóm, CLB từ thiện hỗ trợ nước uống, thức ăn cho người dân trên địa bàn toàn thành phố.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân thật bình tĩnh bám trụ và đợi mọi người đến cứu trợ. Tuy nhiên, có những hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nước chảy rất xiết nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận. Chính quyền cũng thiết lập hệ thống đường dây nóng, số điện thoại của cơ quan chức năng để giải đáp, hỗ trợ người dân trong tình thế này", ông Nam cho hay.

Báo Dân trí dẫn thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết trên sông Cầu, lũ đang lên nhanh và diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu.

Các trạm thủy văn Gia Bẩy và trạm thủy văn Chã, Đài Khí tượng thông tin lũ đang tiếp tục có xu thế tăng.

Tại Trạm thủy văn Gia Bẩy, mực nước lũ lúc 13h đạt mức 2.850cm, cao hơn 150cm so với Báo động cấp III và cao hơn 36cm so với trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 2/7/1959, hiện đang tiếp tục có xu thế tăng chậm.

Tại trạm thủy văn Chã lúc 13h là 854cm, cao hơn 54cm so với báo động cấp I và tiếp tục có xu thế tăng. Nhà chức trách cảnh báo 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh.

"Đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ và vận hành điều tiết các hồ phía thượng lưu, do vậy làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải", Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3.

Trước diễn biến lũ lụt phức tạp, danh sách số điện thoại cứu hộ tại các địa phương tại tỉnh Thái Nguyên cũng được chia sẻ và cập nhật liên tục trên mạng xã hội để kịp thời hỗ trợ người dân đang bị nước lũ cô lập cần sự giúp đỡ.

SOS - UPDATE (liên tục) số cứu hộ - Mr Cương: 0815 939 555 - Mr Chính 0976 140 634 - Mr.Huy: 0386 999 226 - Mr Quan 0941 108 222 - Cứu hộ: 0988 926 220. 0339 159 597. - Nhà tàu hà duy hồ núi cốc Lh :0989 929 257 - 0374 485 888. 0989 929 257. 0973 565 118. 0972 955 048 - Cứu hộ: 0961.396.296 hoặc 0981.883.922. - Cứu hộ: 0398 320 839 - Cứu hộ Hiền Hồ núi cốc: 0989 929 257. 0961 396 296. 0981 883 922 - Cứu hộ: 0988 926 220. 0339 159 597. - 5 thuyền nhỏ ở phường Quang Vinh: 0339 159 597 . 0988 926 220 . 0982 884 530 - 6 Thuyền và 12 Áo phao: 0917 632 820. - Đội cứu hộ thanh niên chữ thập đỏ đang ở khu Quang Vinh: 0976 140 634 - Khu vực TP TN: 0981 122 999 . 0971 272 343 - Khu vực Đồng bẩm: 0376 948 223 - Sub cứu hộ: 0971 448 112 - Công an TP 0973 663 890 - Cứu hộ 0985 352 789 - Cứu hộ 0978 891 822 - KV Phổ Yên Mr Hải Đỏ 0855 889 999 - KV TP TN Mr Sơn: 0913 384 267 - Mr Hùng 0913 344 919 - Mr Bắc 0983 352 444 - Khu vực Đài truyền hình tỉnh: 0974 236 991 - Ms My 2 thuyền: 0962 368 977 - Mr Tân: 0982 495 459 - Cứu hộ: 0398 320 839 - KV Đồng Bẩm: 0376 948 223 - Mr Đức Anh: 0344 829 111 - Mr.Tân 0988 926 220. 0339 159 597 - Cứu hộ khu Dương tự Minh, Quan Triều: 0357 595 158 - Cứu hộ KV TP sub: 0398 585 333 - Cứu hộ: 0988 926 220 - Ms Ngọc Mão: 0976 708 114 - Đoàn mình có 6 Thuyền và 12 Áo phao đã di chuyển về TPTN 0917 632 820. - Mr Quyên (cano) 0325 369 866 - Ms Ngọc 0963 898 222 - 0395 141 888 Linh - Mr Tuấn 0376366385 - Đoàn Vạn Thọ Đại Từ đang di chuyển xuôi Tp 0567 654 999 . 0987 838 676 . 0978 891 822 - Mr Dương 0962 936 236 Thức 0965 024 990 - Mr Long 4 thuyền: 0359 796 659 - Cứu hộ cano: 0961 396 296. . 0981 883 922 - Nắng media 0963 898 222. 0395 141 888 - Mr thắng KV Quang Vinh 0386 827 522 - Mr Tuấn: 0916 195 222 0915 554 886 - Danko và Quang Vinh cần cứu hộ liên hệ sdt 0977633551 - KV Cầu Mỏ Bạch: 0345 508 991 - Mr hà - CLB Cano Thai Nguyen 0334 288 668 - Cứu hộ thuyền: 0916 195 222. 0915 554 886 - KV Quang Vinh: 0912 258 999. 0963 182 183 - Thuyền cứu hộ 0962 368 977

Số điện thoại đường dây nóng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thái Nguyên: 02083737113. UBND huyện Đồng Hỷ: 0979705747 UBND TP. Phổ Yên: 0915210808 UBND huyện Phú Bình: 0915548858 UBND huyện Phú Lương: 0989864002 UBND huyện Võ Nhai: 0914748858 UBND TP. Sông Công:0912700905 UBND huyện Định Hóa: 0912708957 UBND TP. Thái Nguyên: 0974228333 UBND huyện Đại Từ: 0977904777 Người dân lưu ý khi có tình huống xấu cần liên hệ vào số điện thoại đường dây nóng để được ứng cứu kịp thời! - Theo Cổng thông tin điện tử TP.Thái Nguyên

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn