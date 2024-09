Thiên tai khiến 71 người chết, mất tích và hơn 100 nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập úng

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h chiều nay (9/9), đã có 71 người chết, mất tích (49 người chết, 22 người mất tích), trong đó do bão 12 người; sạt lở đất, lũ quét 53 người; do lũ cuốn 6 người.

Thiên tại khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hư hỏng ở Hải Phòng (ảnh Mỹ Hạnh).

Theo đó, tại Cao Bằng có 21 người (8 người chết, 13 người mất tích), trong đó chưa tính 16 người trên 1 xe khách bị cuốn trôi (trên xe có khoảng 20 người, đã tìm thấy 4 người chết).

Tại Lào Cai có 24 người (18 người chết, 6 người mất tích), gồm Bắc Hà 6, Sa Pa 6, Bát Xát 7, Si Ma Cai 4, Văn Bàn 1.

Tại Quảng Ninh có 9 người chết (do bão 8 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng có 2 người chết do bão. Hải Dương có 1 người chết do bão. Hà Nội có 1 người chết do bão. Hòa Bình có 4 người chết do sạt lở đất. Yên Bái có 3 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn có 2 người chết. Bắc Giang có 1 người mất tích do lũ cuốn. Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang có 1 người chết do lũ cuốn.

Hình ảnh cầu Phong Châu bị sập sáng nay (ảnh Phùng Thọ).

Về sự cố sập cầu Phong Châu trên sông Thao, tỉnh Phú Thọ, theo báo cáo của tỉnh tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện gặp nạn (gồm 1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; hiện đã cứu được 3 người bị thương và đưa đi cấp cứu.

Thiên tai cũng khiến bị thương 732 người (Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Yên Bái 4, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2). Có 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Mưa lớn, gió bão đã khiến 136.228 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung Hải Phòng 25.780ha; Thái Bình 11.000ha; Hà Nội 15.563ha; Hưng Yên 12.119ha; Hải Dương 18.500ha; Hà Nam 11.220ha; Lạng Sơn 4.286ha; Bắc Giang 4.822ha; Bắc Ninh 9.830ha; Vĩnh Phúc 8.860ha,...); 26.252 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 2.614ha; Nam Định 2.500ha; Thái Bình 3.345ha; Hà Nội 1.205ha; Bắc Ninh 2.321ha; Hải Dương 2.900ha; Hòa Bình 5.914ha, Lạng Sơn 1.246ha...); 6.887 ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng 1.650ha; Thái Bình 1.385ha, Hưng Yên 1.841ha, Hải Dương 900ha, Nghệ An 798ha,...); Trên 1.536 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300,...). 125 con gia súc, 544.815 con gia cầm bị chết (tập trung ở Hải Dương 186.000, Hải Phòng 345.610 gia cầm).

Hoa màu, cây ăn quả của người dân bị thiệt hại sau thiên tai (ảnh Mỹ Hạnh).

Tại 5 địa phương là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng do 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 161 đường dây 110kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 46.548 nhà ở bị hư hỏng (tập trung Quảng Ninh 20.245, Hải Phòng 13.927, Bắc Ninh 3.450, Lạng Sơn 2.627,...) ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,…

Tác giả: Quang Hùng

Nguồn tin: congluan.vn