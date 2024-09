Xót xa cảnh người phụ nữ Thái Nguyên bật khóc livestream trên nóc nhà giữa mênh mông biển nước

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ dâng cao khiến nhiều người dân rơi vào tình trạng nguy hiểm, toàn bộ tài sản của gia đình gần như đều trôi theo dòng nước.

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, một người dân tại xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã phát trực tiếp hình ảnh nhiều gia đình phải trèo lên nóc nhà tránh lũ không ít người xem phải xót xa.

“Hiện cả nhà em vẫn ở trên mái nhà, 4 gia đình, 15 mạng người vẫn an toàn. Bây giờ em lạnh quá.”

Khi chứng kiến xung quanh mênh mông biển nước, người phụ nữ không khỏi bật khóc bởi tất cả gia sản tích góp cả đời đều đã bị nhấn chìm trong cơn lũ:

“Máy gặt ô tô đều chìm trong biển nước. Còn một con xe ben ngập hết rồi, không còn gì hết. 2 tỷ đồng của em, tài sản của em, bao nhiêu vốn làm ăn, tiền công thợ còn chưa trả, khổ quá mọi người ơi.”

Khi có người bình luận hỏi địa chỉ để có thể ra ứng cứu kịp thời, người phụ nữ vội ngăn can ngăn và nói bản thân cùng gia đình may mắn vẫn ổn, có thể sống qua một ngày:

“May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Mọi người đừng vội ra cứu, nước rút thì ra ạ, giờ nước xoáy lắm.”

“Xưởng của em trôi lật nước hết. Tiền hàng hoá, bao nhiêu tiền của em ra sông ra biển.

20 năm vợ chồng em làm nhưng sau một đêm không còn gì. Giường tủ quần áo, chăn chiếu, 2 cái tủ lạnh, 3 cái xe máy, một ô tô con, một máy gặt một xe tải không còn gì. Làm cả đời nghĩ mua cái xe đi lại cho đỡ khổ, giờ thì…” - Những câu nói về tình cảnh của người phụ nữ khiến nhiều người không khỏi xót xa và đau lòng bởi thiệt hại do mưa lũ gây ra.

“Tận mắt xem mới thấy bà con vùng lũ khổ thế nào. Mong mọi người bình an.”

“Còn người là còn của, mọi người vẫn bình an là tốt rồi. Nhưng vẫn xót xa quá.”

Hiện nhiều địa phương trên cả nước vẫn đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3.

Từ 23h ngày 7/9 đến 23h ngày 8/9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có lượng mưa lớn trên 200mm như: Cúc Đường, Thần Sa (huyện Võ Nhai), Hóa Thượng, Minh Lập (huyện Đồng Hỷ), Yên Đổ, Yên Lạc (huyện Phú Lương) gây ngập lụt nhiều nơi.

Nước lũ dâng cao từ tối 8/9 đến sáng 9/9 và đang tiếp tục tăng, hàng trăm hộ dân tại khu vực các phường Đồng Bẩm, Quang Vinh, Túc Duyên… (thành phố Thái Nguyên) bị ngập sâu trong nước, phải di dời khẩn cấp ngay trong đêm. Nhiều tuyến đường chính bị ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân như đường Bến Oánh, toàn bộ khu vực chợ Túc Duyên, khu đô thị Picenza của phường Đồng Bẩm…

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn