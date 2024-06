Lợi ích sức khỏe bất ngờ của nước vo gạo, nhiều người hối hận vì toàn đổ đi

Nước vo gạo giúp ngăn ngừa mất nước

Nước vo gạo được chứng minh là chứa các chất điện giải quan trọng như natri, kali và magie. Những chất này có khả năng giúp duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể, điều hòa lượng nước và ngăn ngừa mất nước, nhất là trong mùa hè oi nóng.

Nước vo gạo cũng là một loại đồ uống nhẹ, dễ tiêu hóa và hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể. Điều này giúp bù nước nhanh chóng và hiệu quả hơn so với một số loại đồ uống khác. Đặc biệt, sau khi bị bệnh hoặc hoạt động thể chất mạnh trong thời gian dài, việc bù nước đúng cách là điều cần thiết.

Nước vo gạo có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng thường bị đổ bỏ. Ảnh: Getty Images

Tốt cho hệ tiêu hóa

Theo nghiên cứu năm 2021 do Viện Y tế Quốc gia Mỹ công bố, nước gạo có chứa tinh bột, được biết đến với đặc tính làm dịu có thể hỗ trợ làm giảm các vấn đề về tiêu hóa. Loại tinh bột này cũng là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, do có tác dụng bù nước và điện giải, nước vo gạo đồng thời cũng có hiệu quả làm dịu đường ruột bị kích thích, giúp giảm triệu chứng tiêu chảy. Nếu bạn đang bị tiêu chảy hoặc đau bụng, uống nước vo gạo ở dạng pha loãng có thể giúp ích.

Nước vo gạo hỗ trợ miễn dịch

Một trong những lợi ích lớn nhất của nước vo gạo đối với sức khỏe con người là có khả năng giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch. Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ là điều rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe tối ưu.

Nước vo gạo có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu chẳng hạn như vitamin B, sắt, kẽm và magie nên có thể hỗ trợ chức năng của hệ thống miễn dịch. Uống nước vo gạo đúng cách có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Giảm đau bụng kinh

Nước vo gạo chứa một lượng đáng kể magie, khoáng chất này có tác dụng thư giãn cơ bắp và giảm co thắt. Đau bụng kinh thường do co thắt tử cung gây ra, vì vậy việc bổ sung magie từ nước vo gạo có thể giúp giảm đau.

Nước vo gạo giúp phái đẹp giảm đau bụng trong ngày đèn đỏ. Ảnh: Istock

Trong khi đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy nước vo gạo có đặc tính chống viêm nhẹ, có thể giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, bao gồm cả viêm nhiễm liên quan đến đau bụng kinh.

Giúp quản lí cân nặng

Nước vo gạo chứa rất ít calo, thậm chí gần như không có calo. Vì vậy, bạn có thể uống nước vo gạo thay cho các loại đồ uống có đường khác để giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy nước vo gạo có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Làm đẹp da và tóc

Nước vo gạo có khả năng làm sạch da nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, giúp da thông thoáng và sáng mịn hơn. Các vitamin và khoáng chất trong nước vo gạo giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, ngăn ngừa tình trạng da khô, bong tróc. Sử dụng lâu dài nước vo gạo cũng giúp làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang nhờ có chứa các chất chống oxy hóa.

Trong khi đó, các vitamin và khoáng chất trong nước vo gạo nuôi dưỡng da đầu, kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn. Nước vo gạo giúp củng cố sợi tóc, làm tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng hiệu quả. Sử dụng nước vo gạo để gội đầu hoặc xả tóc đồng thời giúp tóc mềm mượt, óng ả hơn.

Nước vo gạo là một nguyên liệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe vô cùng hiệu quả và tiết kiệm. Tuy nhiên, bạn không nên dùng nước vo gạo lần 1 vì có chứa nhiều bụi bẩn đồng thời nên sử dụng nước uống sạch để vo gạo sẽ đảm bảo vệ sinh tốt nhất có thể.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn