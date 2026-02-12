Hạt kê - Loại ngũ cốc nhỏ bé nhưng lợi ích không hề “nhỏ”

Thành phần dinh dưỡng của hạt kê

Hạt kê được xem là loại ngũ cốc “nhỏ nhưng giàu giá trị”. Thành phần chính của hạt kê là tinh bột, chiếm khoảng 73%. Ngoài ra, loại hạt này còn cung cấp carbohydrate, chất xơ, protein, chất béo cùng nhiều vi chất quan trọng như phốt pho, magie, folate và sắt.

Đáng chú ý, kê là một trong những loại ngũ cốc có hàm lượng canxi cao nhất. Bên cạnh đó, hạt kê còn chứa nhiều axit amin thiết yếu - thành phần cần thiết cho quá trình phát triển và duy trì hoạt động của cơ thể, thậm chí vượt trội hơn so với nhiều loại ngũ cốc khác.

Những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe

Hỗ trợ phát triển hệ xương

Nhờ hàm lượng canxi dồi dào, hạt kê góp phần tăng cường mật độ xương, phòng ngừa loãng xương và giảm tình trạng đau nhức xương khớp. Canxi trong kê cũng đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ suy nhược thần kinh.

Với giá trị dinh dưỡng đa dạng và nhiều lợi ích tiềm năng, hạt kê là lựa chọn đáng cân nhắc trong thực đơn hàng ngày

Tăng cường khả năng chống oxy hóa

Hạt kê chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như phenolic, catechin và axit ferulic. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do - yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh lý mạn tính, trong đó có ung thư. Hàm lượng các hợp chất này thường cao hơn ở những giống kê có vỏ sẫm màu.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Với lượng chất xơ phong phú, hạt kê giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và ổn định đường ruột. Đặc biệt, kê không chứa gluten, phù hợp với người dị ứng gluten hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bao gồm cả trẻ nhỏ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hạt kê chứa choline - dưỡng chất có lợi cho hoạt động của hệ tim mạch. Choline góp phần cải thiện chức năng động mạch, hỗ trợ giảm cholesterol trong máu và thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo. Nhờ đó, việc bổ sung hạt kê hợp lý trong khẩu phần ăn có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Ổn định đường huyết

Nhờ giàu chất xơ và chứa các polysaccharide có lợi, hạt kê có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Hàm lượng đường tự nhiên trong kê khá thấp nên đây được xem là thực phẩm phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường, có thể dùng thay thế một phần gạo trắng trong bữa ăn.

Ngoài ra, hạt kê cũng là lựa chọn tốt cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người đang ăn kiêng. Dù giàu dinh dưỡng, kê có lượng calo tương đối thấp, phù hợp với chế độ giảm cân an toàn.

Cách chế biến hạt kê giàu dinh dưỡng

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của hạt kê, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Cháo hạt kê nấu thịt gà

Ngâm hạt kê khoảng một giờ trước khi nấu. Thịt gà luộc chín, xé nhỏ. Dùng nước luộc gà để nấu kê trên lửa nhỏ, khuấy đều tay để tránh cháy đáy nồi. Khi kê chín mềm, cho thịt gà vào, nêm gia vị vừa ăn. Món cháo này phù hợp với người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người cần bồi bổ sức khỏe.

Cháo hạt kê khoai lang

Hạt kê vo sạch, ngâm nước. Khoai lang gọt vỏ, cắt miếng. Cho cả hai nguyên liệu vào nấu đến khi mềm nhừ, nêm gia vị vừa ăn. Đây là món ăn sáng giàu chất xơ, ít calo, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng.

Cháo hạt kê nấu trúc diệp

Lá tre (trúc diệp) rửa sạch, đun sôi lấy nước rồi bỏ bã. Dùng nước này nấu hạt kê đến khi chín nhừ. Món ăn được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm mệt mỏi, hồi hộp hoặc say nắng theo kinh nghiệm dân gian.

Ngoài các món cháo, hạt kê còn có thể dùng để nấu cơm, nấu chè, làm bánh, trộn salad hoặc kết hợp với đại táo trong các món ăn bồi bổ.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn