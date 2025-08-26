Lốc xoáy kinh hoàng ở Bắc Ninh, nhiều tấm tôn bay vút lên trời

Nhiều tấm tôn bị lốc xoáy cuốn lên trời ở Bắc Ninh - Ảnh: MXH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 26-8, một lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận chiều cùng ngày có một trận lốc xoáy đi qua Khu công nghiệp Yên Phong.

Rất may mắn, theo vị này, thiệt hại ban đầu chủ yếu về tài sản như mái tôn của một số khu vực trong nhà máy, cây cối, cột điện… Sơ bộ không có thiệt hại về người.

Tuy vậy Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh sẽ có trao đổi với doanh nghiệp để nắm thêm tình hình, có định hướng khắc phục, đảm bảo sản xuất.

Trước đó nhiều clip trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nhiều tấm tôn lớn ở Bắc Ninh bị lốc xoáy cuốn lên trời ở một công ty điện tử, khiến nhiều người phải tránh trú. Ngoài ra có nhiều cây xanh gãy đổ bên đường, khiến người dân đi lại khó khăn.

Sau đó nhiều tài khoản mạng xã hội ghi lại cảnh cơn lốc xoáy đã đi đến khu vực gần Hà Nội, do Bắc Ninh là địa phương ngay cạnh thủ đô. Đây là hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, song có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Một đoạn đường ở khu vực Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) có cây đổ, xe tải bị lật - Ảnh: MXH

Cây đổ ra đường ở Bắc Ninh, ảnh hưởng đến việc đi lại - Ảnh: MXH

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ