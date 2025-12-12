Ca nô tông đò ngang trên sông Tiền, người lái đò rơi xuống sông mất tích

Gia đình ông Vũ đang thuê người tìm kiếm ông - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 12-12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục tìm kiếm người lái đò mất tích vì có liên quan đến vụ tai nạn đường thủy giữa ca nô và đò ngang trên sông Tiền thuộc địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 11-12, anh Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Long Giang, tỉnh An Giang) lái ca nô chở anh Lê Minh Phúc (43 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) chạy từ sông Bảo Định ra sông Tiền.

Khi ca nô này chạy ra sông Tiền đến gần bến phà Tân Long (phường Mỹ Tho) thì va chạm với chiếc đò ngang của ông Hồ Hoàng Vũ (60 tuổi, ngụ phường Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long).

Vụ tai nạn này làm ca nô và đò ngang lật ngang chìm xuống sông. Anh Tuấn và anh Phúc may mắn bơi vào bờ an toàn, riêng ông Vũ bị mất tích.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường Mỹ Tho đã đến hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, lập biên bản vụ việc, hỗ trợ trục vớt ca nô và đò ngang.

Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ và gia đình nạn nhân đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Cảnh sát đang tích cực tìm kiếm ông Vũ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ