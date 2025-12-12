Xe bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Rạng sáng 12-12, một xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn km23 thuộc xã Tân Lập (Lâm Đồng).

Thời điểm trên, xe tải biển số 86C-048.91 đang lưu thông hướng Bắc – Nam thì lửa bất ngờ bùng lên từ thùng xe. Tài xế lập tức dừng phương tiện, cùng một số tài xế khác tìm cách dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 có mặt ứng cứu, dập tắt ngọn lửa từ xe tải. Ảnh: DT

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 điều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do thùng xe chứa vật liệu dễ cháy, lửa bốc cao, phát tán mạnh, nên lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, không để cháy lan. Sau đó, đám cháy được khống chế.

Cảnh sát giao thông đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 6 cùng đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng phân luồng từ xa, bảo đảm giao thông qua khu vực thông suốt.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động