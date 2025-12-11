Thời gian:
Công an xã Tam Thái tổ chức cho người dân xem phim "Mưa đỏ"

Vừa qua, tại Nhà văn hóa bản Xốp Nặm, Công an xã Tam Thái phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức buổi chiếu miễn phí bộ phim lịch sử – chiến tranh ý nghĩa “Mưa đỏ” phục vụ bà con 05 bản vùng trong thuộc xã Tam Hợp (cũ), gồm: bản Phồng, Xốp Nặm, Văng Môn, Huồi Sơn, Phá Lỏm.

Buổi chiếu thu hút đông đảo bà con dân bản tới xem

Đây là hoạt động thiết thực, lần đầu tiên người dân ở các bản làng vùng sâu, vùng xa được tiếp cận bộ phim ý nghĩa, tái hiện lịch sử một cách sống động, qua đó, hiểu rõ hơn sự hi sinh lớn lao của cha ông, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Buổi chiếu thu hút đông đảo bà con dân bản đến xem, tạo nên một không gian văn hoá ấm áp và giàu ý nghĩa.

Tác giả: Phan Tuyết - Viêng Tú

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

