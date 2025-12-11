Công an xã Tam Thái tổ chức cho người dân xem phim "Mưa đỏ"

Buổi chiếu thu hút đông đảo bà con dân bản tới xem

Đây là hoạt động thiết thực, lần đầu tiên người dân ở các bản làng vùng sâu, vùng xa được tiếp cận bộ phim ý nghĩa, tái hiện lịch sử một cách sống động, qua đó, hiểu rõ hơn sự hi sinh lớn lao của cha ông, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Buổi chiếu thu hút đông đảo bà con dân bản đến xem, tạo nên một không gian văn hoá ấm áp và giàu ý nghĩa.

Tác giả: Phan Tuyết - Viêng Tú

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn