Loạt ôtô tốn ít chi phí nhiên liệu nhất khi tính theo giá xăng mới

Dù thị trường đang tràn ngập những mẫu ôtô thuần điện, khách hàng Việt Nam hiện không thiếu các lựa chọn xe xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu không quá cao. Trong bài viết này, Tri Thức - Znews sẽ liệt kê một số ôtô "đốt" nhiên liệu ít nhất trên quãng đường 100 km, thậm chí vài mẫu còn tiết kiệm ngang ngửa xe máy chạy xăng.

Có mẫu chỉ mất gần 85.000 đồng tiền xăng

Ở phân khúc SUV cỡ B, Toyota Yaris Cross HEV là đại diện sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất 3,8 lít/100 km nhờ sự bổ trợ của motor điện và pin.

Hiện, giá xăng mới 22.340 đồng/lít cho RON 95-III, đồng nghĩa Toyota Yaris Cross HEV về lý thuyết sẽ "ngốn" của chủ xe số tiền 84.892 đồng trên quãng đường di chuyển dài 100 km.

Toyota Yaris Cross HEV là mẫu xe xăng tiêu thụ khá ít nhiên liệu. Ảnh: TMV.

Suzuki Swift dù chỉ trang bị động cơ hybrid nhẹ vẫn đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,26 lít/100 km. Như vậy, mẫu hatchback cỡ B mất khoảng 95.168 đồng tiền xăng khi di chuyển trên quãng đường dài 100 km.

Toyota Wigo là đại diện có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất phân khúc xe giá rẻ cỡ A. Với việc tiêu thụ 4,3 lít xăng trên quãng đường 100 km, người điều khiển mẫu xe cỡ A nhập khẩu Indonesia sẽ cần trả số tiền 96.062 đồng.

Đối với phân khúc sedan cỡ B, Mazda2 là cái tên "tiết kiệm" nhất, với số tiền xăng khoảng 106.338 đồng cho quãng đường 100 km. Con số này đến từ mức tiêu thụ nhiên liệu 4,76 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp của mẫu sedan nhập khẩu.

Toyota Avanza Premio tiêu thụ 5,4 lít xăng trên mỗi 100 km di chuyển, tương đương số tiền phải trả hơn 120.000 đồng theo giá xăng mới. SUV cỡ A Hyundai Venue có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,72 lít/100 km, đồng nghĩa số tiền xăng phải chi sẽ là gần 127.785 đồng.

Động cơ 1.0L tăng áp là nguyên nhân Hyundai Venue "ngốn" khá nhiều xăng. Ảnh: TC Motor.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã công khai Giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại ôtô trên thị trường. Đây là cơ sở để đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu xe hybrid so với mức tiêu thụ trung bình của ôtô thuần xăng, cùng loại dung tích xy-lanh, từ đó xác định xe hybrid nào đủ chuẩn hưởng ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Theo nội dung này, nhóm xe thuần xăng có dung tích xy-lanh động cơ không cao hơn 1.5L tại Việt Nam có mức tiêu thụ trung bình 6,33 lít/100 km. Như vậy, số tiền trung bình mà chủ xe động cơ xăng 1.5L phải trả theo giá xăng mới sẽ là khoảng 141.412 đồng.

Có thể ngang xe máy chạy xăng

Với sự hỗ trợ của motor điện và gói pin, những mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) đang có mặt tại Việt Nam thậm chí có thể đạt đến mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 2 lít/100 km, giúp chi phí đổ xăng về lý thuyết không cao hơn 40.000 đồng.

Chẳng hạn, BYD Seal 5 tiêu thụ 0,8 lít/100 km, Jaecoo J7 SHS tiêu thụ 1 lít/100 km còn BYD Sealion 6 chỉ cần 1,1 lít xăng cho 100 km vận hành. Lynk & Co 08 được báo cáo mức tiêu thụ nhiên liệu 1,2 lít/100 km, con số này ở Kia Sorento PHEV là 1,6 lít/100 km.

BYD Seal 5 và Lynk & Co 08 là những mẫu xe "ăn xăng như ngửi" tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, chủ xe BYD Seal 5 có thể chỉ mất 17.872 đồng tiền xăng để chạy quãng đường 100 km, tính theo giá xăng mới. Mẫu xe "tốn kém" nhất Kia Sorento PHEV cũng có thể chỉ mất 35.744 đồng tiền xăng trên cùng quãng đường.

Tuy nhiên, cần phải rất lưu ý rằng loạt thông số tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng nói trên cần có thêm một thao tác quan trọng từ người dùng. Mức "ngốn xăng" dưới 2 lít/100 km của PHEV chỉ đạt được trong điều kiện pin được sạc đầy, nghĩa là cho phép động cơ xăng và motor điện hoạt động cùng lúc.

Thậm chí khi pin đã được sạc đầy, nhiều mẫu PHEV đang có mặt tại Việt Nam có thể chạy cả trăm km thuần điện, nghĩa là không thêm bất kỳ chi phí nào cho xăng.

Xe thuần điện thì sao?

Ôtô thuần điện không có sự hiện diện của động cơ xăng, do đó không tốn chi phí nhiên liệu. Dù vậy khi giá xăng mới được công bố, những so sánh về chi phí vận hành giữa xe xăng và ôtô thuần điện là khó tránh khỏi.

Chi phí sạc tại trụ công cộng V-GREEN là 3.858 đồng/kWh, nhưng hiện được miễn phí cho khách hàng sử dụng ôtô điện VinFast.

Các trạm công cộng khác có đơn giá sạc khác nhau, có thể dao động tùy vào lựa chọn tốc độ sạc nhanh hay chậm. Chẳng hạn, Eboost tính phí 8.900 đồng/kWh, EV One tính phí cao nhất 9.500 đồng/kWh còn trụ sạc của PV Oil hiện có đơn giá sạc 3.858 đồng/kWh.

Chi phí sạc xe điện có sự khác nhau tùy mạng lưới sạc. Ảnh: Phúc Hậu.

Với đơn giá này, VinFast VF 5 với mức tiêu thụ điện năng trung bình 11,42 kWh/100 km sẽ trả số tiền cao nhất 109.250 đồng cho quãng đường dài 100 km.

VinFast VF 3 mất 79.135 đồng tiền điện cho quãng đường di chuyển như trên, tại cùng trụ sạc và với cùng đơn giá sạc. Con số này của BYD Atto 2 là 112.765 đồng, của BYD M6 là 120.650 đồng còn chủ xe Limo Green phải trả 126.920 đồng.

Nếu có thể sạc tại nhà hoặc tiếp cận trạm sạc có đơn giá thấp hơn, chi phí điện năng của các mẫu xe điện phổ biến tại Việt Nam hẳn nhiên sẽ còn thấp hơn nữa.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn