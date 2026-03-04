Từ nay, CSGT xử phạt nặng lỗi vi phạm giao thông này, cao nhất tới 60 triệu đồng, người dân chú ý

Chính phủ ban hành Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Đáng chú ý, Điều 15 của Nghị định đã quy định cụ thể các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện, trong đó có dịch vụ thuê xe tự lái. Các quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2026.

Không ký hợp đồng cho thuê: Phạt đến 20 triệu đồng

Bố trí lái xe hoặc ký hợp đồng sai quy định: Phạt đến 30 triệu đồng

Cho thuê xe khi khách không đủ điều kiện: Phạt đến 60 triệu đồng

Đặc biệt, hành vi cho thuê phương tiện để tự lái khi người thuê không có giấy phép lái xe còn điểm, còn hiệu lực và phù hợp với loại xe cho thuê sẽ bị xử phạt nặng:

Từ 28 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân;

Từ 56 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với tổ chức.

Đây là mức xử phạt cao nhất trong nhóm vi phạm liên quan đến dịch vụ cho thuê xe tự lái, thể hiện sự nghiêm khắc của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh.

Cho thuê xe tự lái bị phạt nguội: Chủ xe hay khách thuê phải nộp phạt?

Thời gian gần đây, không ít chủ xe rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”: hợp đồng thuê xe đã thanh lý xong xuôi, nhưng sau đó lại nhận được thông báo phạt nguội do vi phạm giao thông trong thời gian xe được cho thuê. Khi đó, chủ xe không muốn tự bỏ tiền nộp phạt, song việc yêu cầu khách thuê chịu trách nhiệm cũng không hề đơn giản. Vậy pháp luật quy định thế nào và hướng xử lý ra sao?

Về nguyên tắc, cơ quan chức năng sẽ truy trách nhiệm người trực tiếp điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, nếu không xác định được người lái do thiếu hợp tác hoặc thiếu chứng cứ, chủ xe vẫn có nguy cơ phải chịu xử phạt.

Nếu chủ xe là cá nhân mà không hợp tác, không chứng minh được mình không phải là người cầm lái, thì có thể bị xử phạt thay cho người vi phạm.

Nếu chủ xe là tổ chức kinh doanh, trường hợp không cung cấp được thông tin người điều khiển, tổ chức đó có thể bị xử phạt, trừ khi chứng minh được phương tiện bị chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép.

Để hạn chế tranh chấp khi phát sinh phạt nguội, chủ xe cho thuê tự lái nên chủ động phòng ngừa ngay từ đầu:

Có thể thấy, trong trường hợp xe cho thuê bị phạt nguội, chủ phương tiện không đương nhiên là người phải chịu phạt, nhưng vẫn có nghĩa vụ làm rõ ai là người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm. Việc chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng chặt chẽ và lưu trữ thông tin đầy đủ chính là “lá chắn” quan trọng giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi của mình.

