Lạc Hồng 900S - sedan cao cấp cho ông chủ sắp ra mắt

Ngày 3/3, VinFast thông báo quy hoạch lại ba dòng xe. Trong đó VF là các sản phẩm dành cho khách cá nhân, định vị phân khúc phổ thông với các mẫu từ VF 3 đến VF 9 và MPV 7. Lạc Hồng là nhóm xe cao cấp, thuộc phân khúc hạng sang, hãng đã ra mắt chiếc 900 LX phát triển dựa trên nền tảng VF 9 vào 2025. Còn Green là các sản phẩm dành cho kinh doanh dịch vụ.

Mẫu xe trong bài viết là Lạc Hồng 900S, chiếc sedan đầu tiên của VinFast ở giai đoạn chuyển sang sản xuất hoàn toàn xe thuần điện, và là mẫu sedan thứ hai của thương hiệu Việt sau Lux A2.0.

Hãng mới công bố hình ảnh sơ bộ, chưa có thông số kỹ thuật chi tiết, dự kiến mở bán ở 2027. Nhìn ở bề ngang, 900S mang phom một chiếc sedan cỡ lớn, cột C phong cách coupe gợi liên tưởng tới Porsche Panamera.

Giống 900 LX, mẫu 900S cũng có thiết kế mặt ca-lăng cỡ lớn với các thanh dọc thẳng đứng. Hãng Việt nói tạo hình này lấy cảm hứng từ cây tre, logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc.

Phía sau, dải đèn LED vắt ngang đuôi và cũng đi kèm logo biểu tượng cánh chim Lạc trong văn hóa Việt. VinFast nói xe trang bị hệ thống treo độc lập, ba môtơ với phân bổ một phía trước và hai phía sau.

Hãng sử dụng các vật liệu như nhôm, crôm hay mạ vàng để nhấn mạnh tính cao cấp của dòng xe này. 900S phát triển trên nền tảng mới của hãng.

Khoang lái là nơi tập trung các vật liệu da, gỗ, kim loại mạ vàng. Hãng nói phong cách thiết kế phảng phất hình ảnh ruộng bậc thang, văn hóa Trống Đồng. Sử dụng các chất liệu văn hóa địa phương cũng là cách các hãng xe sang trên thế giới tạo sự khác biệt và thu hút nhóm khách cao cấp đề cao chất riêng, độc bản.

Hàng ghế thứ hai với khoảng để chân rộng, tiện nghi như ghế thương gia trên máy bay. Một màn hình giải trí cỡ lớn đặt ở vách ngăn giữa khoang lái và hàng ghế thứ hai.

Sử dụng vách ngăn riêng tư đồng nghĩa với việc dòng xe này hoàn toàn tập trung vào khách hàng ông chủ có tài xế riêng, không phù hợp đi gia đình.

Trên Lạc Hồng 900S, hãng trang bị trần sao như xe Rolls-Royce. Chất liệu da, gỗ tràn ngập bề mặt nội thất.

Các trang bị khác trên xe như ghế không trọng lực, cửa đóng mở bằng nút bấm, bàn làm việc gấp gọn cho hàng ghế thứ hai.

Với Lạc Hồng, VinFast muốn đa dạng hóa dải sản phẩm và nâng tầm thương hiệu với các trang bị cao cấp, thiết kế khác biệt dòng xe VF. Tạo ra một thương hiệu cao cấp là cách làm phổ biến trong ngành công nghiệp ôtô. Như Toyota có Lexus, cao hơn là Century. Honda có Acura, Nissan với Infiniti, Hyundai với Genesis, FAW với Hongqi (Hồng Kỳ)... Ở tầm siêu sang, thế giới có Rolls-Royce thuộc BMW, Bentley thuộc Volkswagen.

VinFast thành lập năm 2017. Khởi đầu là các mẫu xe chạy xăng, sau đó hãng chuyển sang xe thuần điện hoàn toàn từ 2022. Đến 2024, hãng vươn lên bán chạy nhất thị trường Việt Nam với thị phần khoảng 17,6%.

Tác giả: Thành Nhạn

Nguồn tin: vnexpress.net